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Industry Hunter

Роскосмос: Программа создания «Сферы» будет утверждена в середине 2021 года

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Проект «Сфера»
Проект «Сфера».
Источник изображения: industry-hunter.com

Программа развития проекта «Сфера» должна быть утверждена правительством до конца первого полугодия 2021 года. Об этом сообщил журналистам первый заместитель главы Роскосмоса по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Юрий Урличич, по итогам совещания, прошедшего в компании «Газпром космические системы». 

На сегодня мы считаем, что на площадке правительства в этом полугодии, в этом квартале, будет согласована подпрограмма «Сфера, — сказал он, добавив, что бюджетные и внебюджетные вложения в программу будут паритетными.

 Данный вопрос тоже будет утверждаться на уровне правительства. 

В ходе совещания было предложено создать в рамках программы «Сфера» систему, которая позволит вести мониторинг опасных производственных объектов с помощью космических аппаратов радиолокационного наблюдения. 

В целях минимизации рисков техногенных аварий на опасных производственных объектах на федеральном уровне целесообразно поддержать создание в РФ единой системы геотехнического мониторинга опасных производственных объектов на базе отечественных космических аппаратов радиолокационного наблюдения, создаваемых в рамках программы «Сфера, — говорится в решении по итогам мероприятия. 

Однако для этого России потребуется создать собственную группировку радиолокационных спутников, так как пока подобных космических аппаратов нет. И чтобы предоставлять эти услуги, Россия пользуется информацией зарубежных спутников.  

Первый заместитель главы Роскосмоса Юрий Урличич в рамках совещания отметил, что в ближайшие годы будут запущены три российских радиолокационных спутника: космический аппарат «Обзор-Р» — 2021 год, два КА «Кондор» — в 2022и 2023 годах.  

7 июня 2018 года в ходе прямой линии президент России Владимир Путин сообщил о создании многоспутниковой группировки «Сфера». К 2030 году на орбите должно находится более 500 российских космических аппаратов. Всего будет создано 10 орбитальных группировок с более чем сотней реализуемых функций. В частности, в «Сферу» войдут «Ямал», «Смотр», «Экспресс-РВ», «Экспресс», «Скиф», «Марафон», а также четыре новых группировки высокопериодичного мониторинга: «Сфера-МКА», «Сфера-СМКА», «Сфера-Х», «Сфера-XLP».  

Правительство заложило в бюджет до 2022 года более 10 млрд рублей на проект российской орбитальной спутниковой группировки «Сфера».

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Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
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