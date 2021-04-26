Удар «Ланцетом»

С хирургической точностью российские дроны-камикадзе бьют по террористам

Новейшие барражирующие боеприпасы «Ланцет» – в медицине колющий хирургический инструмент с обоюдоострым лезвием для вскрытия нарывов – активно применяются российскими военными при выполнении деликатных миссий по уничтожению объектов инфраструктуры и техники боевиков запрещенной в стране террористической организации ИГИЛ. Кадры их применения в Сирийской Республике впервые были показаны в эфире программы «Вести недели» на канале «Россия-1»: летающий робот поразил двигающийся джип и пулеметную точку. «Ланцет» – первое серийное изделие, поступившее в распоряжение Российской армии, способное не только поражать отдельные цели, но и работать в «стае», создавая воздушное минное поле.

Звезда дронов-камикадзе взошла в ходе недавнего военного конфликта в Нагорном Карабахе: армия Азербайджана массово применила беспилотную технику израильского производства. Успех был настолько ошеломляющим, что некоторые страны, не имеющие собственной авиации, всерьез поверили, что с помощью дронов можно вести высокоэффективные боевые действия, не рискуя жизнями собственных солдат. Российский «Ланцет» производства компании ZALA Aero (входит в Группу компаний «Калашников» госкорпорации «Ростех») – одно из таких изделий.

Робот построен по аэродинамической схеме двойного икс-образного оперения. Благодаря этому он имеет компактный размер, а при пикировании или маневрировании у него более устойчивые показатели, чем у аппаратов, выполненных по классической самолетной схеме. Комплекс оснащен телевизионным каналом связи, который передает изображение цели и позволяет подтвердить точность ее поражения.

Главный конструктор ZALA Aero Александр Захаров отмечает, что дрон-камикадзе не только с хирургической точностью поражает наземные объекты, но и способен противостоять воздушным целям. В сюжете телеканала «Россия-1» БПЛА был представлен в качестве «воздушного минного поля»: несколько дронов «Ланцет» заняли позиции для патрулирования и при появлении беспилотника противника пошли на таран с подрывом трехкилограммовой боевой части. В ролике показали компьютерную графику с уничтожением беспилотника, похожего на турецкий «Байрактар». «Их скорости – порядка 150 км/час, а мы 300 км/час на пикировании совершенно спокойно сделаем», – прокомментировал видео Александр Захаров.

ZALA Aero – один из ведущих российских разработчиков беспилотной техники. Кроме боевых «Ланцетов» фирма производит и гражданскую продукцию. На днях она презентовала линейку мирных дронов. Один из них – квадрокоптер ZALA 421–24. При весе три килограмма аппарат может находиться в воздухе до пяти часов. Его «фишка» – в бортовом компьютере.

«На квадрокоптер установлен бортовой вычислитель – отдельный компьютер, который обеспечивает шифрование данных, запись каналов связи, а также записи их на встроенный жесткий диск в 100 Гб», – рассказывает руководитель направления специальных проектов компании ZALA Aero Никита Хамитов.

Благодаря относительной бесшумности и малому размеру беспилотник практически незаметен в полете. «Этот квадрокоптер способен совершать полет в режиме радиомолчания. То есть мы ему даем точку на карте, отключаем полностью канал связи, GPS и отправляем по заданным координатам. Его бортовой компьютер формирует облако точек на земле, и уже относительно земли он производит полет. Точно так же он может вернуться из любой точки полета, в случае если нам заглушили связь и GPS», – пояснил специалист.

Другая машина – ZALA VTOL. Этот беспилотный комплекс – гибрид конвертоплана (летательный аппарат, который может взлетать и садиться в вертикальном положении) и беспилотника самолетного типа.

«По просьбе многих заказчиков мы добавили возможность вертикального взлета и посадки самолета. Точность 3 метра: где взлетели, там и можем сесть. При этом сохраняется возможность полета и в самолетном типе, и комбинированном», – отмечает Никита Хамитов.

На борту беспилотника установлен компьютер, оснащенный искусственным интеллектом. Он способен во время полета обрабатывать данные и передавать HD-видео и фото по зашифрованным каналам связи на наземную станцию управления (НСУ), а собственный накопитель информации на 500 Гб позволяет хранить всю полученную за время многочасового нахождения в воздухе информацию. Робот оснащен ретранслятором, мультиспектральной камерой, дозиметром, газоанализатором. Также строение конструкции позволяет дополнительно установить геодезическое оборудование.

Еще одна новинка – БПЛА ZALA 421–16E5G. Его особенность: у робота гибридная силовая установка – двигатель внутреннего сгорания и электродвигатель. «При этом во время полета двигатель внутреннего сгорания – не основной толкающий элемент, он еще питает старший генератор и буферный аккумулятор, который, в свою очередь, уже дает питание всем бортовым узлам и агрегатам, в том числе и электродвигателю. Благодаря этому мы получили время полета более 16 часов», – рассказал Хамитов.

Разработчики предусмотрели возможность перехода беспилотника в беззвучный режим: при необходимости оператор может отключить двигатель внутреннего сгорания, дальше полет будет продолжаться за счет электродвигателя. ZALA 421–16E5G оснащен тепловизорами с разнофокусным расстоянием, камерой FullHD с 60-кратным увеличением, инфракрасным излучением. Так же, как и у других новых летательных аппаратов компании, у этого беспилотника есть возможность работать в режиме радиомолчания и видеонавигации.

«Одно из основных требований заказчика – дешифровка в режиме онлайн. Чтобы не нагружать оператора и дополнительно не увеличивать количество расчетов, мы сделали возможной полную дешифровку с помощью нейронной сети, расположенной на борту этого самолета. Грубо говоря, по истечении полета у нас есть полная информация обо всех интересующих объектах в районе: количество автомобилей, строительной техники, аппарат даже может определять изменение рельефа», – поясняет Хамитов. Это особенно важно при мониторинге объектов топливно-энергетического комплекса, где любое изменение рельефа должно быть тщательно проанализировано.

ZALA 421–16E5G позиционируется как разведывательный аппарат с дальностью полета более 1200 км, а авиационный мониторинг можно совершать с расстояния более чем 100 км. Также этот беспилотник может работать и в качестве автоматической телефонной станции. Он способен мониторить сотовые сети с диапазоном 2G, 3G, 4G – то есть вести радиотехническую разведку в районе. Определить сотовые телефоны, их местонахождение, ретранслировать связь больше чем на 50 км.

Ведущий эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов в разговоре с «НВО» отметил, что развитие беспилотной техники сегодня вышло на новый уровень. В прошлом СССР был одним из лидеров в этой области, сегодня фавориты – США, Израиль, Турция и Китай.

«Опытное применение армией барражирующих боеприпасов в Сирии можно считать позитивным знаком для отечественных промышленных компаний, оно демонстрирует трансформацию позиций российских военных в отношении нового для них вида вооружения», – подчеркнул Федутинов. H

Дарья Любовик

Дарья Юлиановна Любовик – журналист.