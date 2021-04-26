Эксперт: вступление Украины в НАТО изменило бы поведение России (Polskie Radio, Польша)

Эксперт Польского института международных отношений считает, что агрессия России против Украины возможна, хотя и не логична. А армию РФ трудно победить без привлечения крупных международных сил. На пути Путина стоит твердая позиция США, говорит политолог, но у этой позиции есть и слабые места.

Как сообщила на днях украинская военная разведка, по состоянию на начало марта российские войска были дислоцированы на границе с Украиной в составе двух военно-воздушных армий, ПВО и Черноморского флота, а в режиме ожидания на операционных направлениях Орел-Воронеж, Дон и Крым находились 28 батальонных тактических группировок.

Всего в этом регионе находилось 89 тысяч солдат. Разведка утверждает, что завершение развертывания российских сил и техники у границы с Украиной и в аннексированном Крыму должно было произойти 20 апреля, а численность личного состава российских войск к этой дате должна была увеличиться до 110 тысяч человек.

Лукаш Ясина из Польского института международных отношений комментирует возможную агрессию России против Украины:

Агрессия России против Украины возможна, хотя и не логична. Аргументом против является погода. Военные действия между Доном и Днепром возможны только в конце мая. Однако Владимир Путин уже несколько раз нам давал понять, что действует нелогично. Все будет зависеть от того, добьется ли он своих целей. Например, он пытается вынудить Джо Байдена встретиться на высшем уровне или одобрить прокладку газопровода "Северный поток - 2" взамен за отказ от агрессии. Посмотрим, чего Путину удастся добиться. К сожалению, Путин за последние недели добился очень многого, например, позиции немецкой или французской дипломатии по отношению к Украине, которые поставили Россию и Украину - агрессора и жертву на один уровень.

На пути Путина стоит, однако, твердая позиция США, отмечает Лукаш Ясина. Хотя у этой позиции есть и слабые места:

Стоит отметить, что нынешний американский госсекретарь Энтони Блинкен еще в ту пору, когда он работал советником по вопросам национальной безопасности у президента США Барака Обамы, был одним из самых принципиальных сторонников твердой позиции в отношении России. Принципиальным человеком, ориентирующимся в этих вопросах, является нынешний президент США Джо Байден.

Однако Соединенным Штатам нужно решать свои внутренние проблемы. Их не волнуют многие международные дела. Также, впрочем, и Дональд Трамп не вмешивался во многие мировые проблемы. И поэтому я опасаюсь достижения компромисса между США и Россией. Я перестану его опасаться только тогда, когда это возможное соглашение не будет заключено.

Соединенные Штаты проводят двухполосную политику: с одной стороны, Джо Байден заявил о своей готовности встретиться с Путиным, а с другой стороны, он резко обошелся с Россией по вопросу санкций. Мне кажется, что время покажет, и в ближайшие неделю-две мы увидим, будет ли Владимиру Путину этих компромиссов достаточно.

Но нужно помнить о том, что происходило в марте-апреле 2014 года. Россию всегда следует рассматривать как достаточно неуравновешенную агрессивную страну.

Что касается оборонного потенциала Украины, то Лукаш Ясина считает, что диспропорция между российскими и украинскими силами значительно уменьшилась с 2014 года:

У Украины c вооруженными силами сейчас ситуация лучше, чем прежде, так как они прошли испытания в боях. Сейчас не 2014 год, когда пришлось "отдать" Крым и значительную часть Донбасса. Однако диспропорция с Россией все еще остается огромной.

Нужно помнить о том, что единственное, что было успешным в России в последние годы и всегда было успешным, еще в царские и советские времена, это армия. Эта армия очень сильна, если идет речь о ее боевых характеристиках - особенно те части, которые находятся в районе украинской границы, на границе с Белоруссией, в самой Белоруссии, в Калининградской области, под Псковом, где РФ непосредственно граничит со странами НАТО и Западом. И это не та армия, которую можно легко победить или вообще победить без привлечения крупных международных сил. Для Польши это также имеет значение. Сколько бы мы ни инвестировали в нашу армию, ее обучение, снаряжение, вооружение, она не смогла бы выиграть войну с Россией один на один, также как и Германия или Франция.

Комментируя появившиеся в последнее время предложения ускорить вступление Украины в НАТО, Лукаш Ясина отметил:

Принять Украину в НАТО сейчас нет возможности из-за того, что Германия или Франция, или другие страны могут наложить на это предложение вето. Это, конечно, печально, так как не удалось изменить отношение к этому вопросу ряда стран НАТО после 2014 года. Однако можно укреплять сотрудничество Украины с НАТО и отдельными членами Североатлантического альянса, такими как США, Польша и другие. Конечно, принятие Украины в НАТО изменило бы поведение России. Это заставило бы РФ вести себя осторожнее и избегать провокаций.

Характеризуя внешнюю политику России Лукаш Ясина из Польского института международных отношений констатирует:

Россия проверяет нас на прочность во многих местах - в Центральной Азии, на Кавказе, в странах Балтии. И эта тактика рассчитана на многие годы. Однако имеет значение также внутренняя ситуация в российском государстве. Владимир Путин все время вынужден что-то предлагать обществу вместо построения нормального государства, нормальной экономики. И пока Владимир Путин будет находится у власти, такое положение будет сохраняться.