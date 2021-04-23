Путин отмечает слаженную работу РФ и Белоруссии по линии спецслужб

Москва. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Россия и Белоруссия работают слаженно в области кооперации, в том числе по линии спецслужб, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Работа в целом идет неплохо по всем направлениям, команды наши работают весьма эффективно, имею в виду правительственную команду и команды по линии администраций, но, как мы видим, теперь и по линии специальных служб", - сказал Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Он подчеркнул, что углубление двусторонней кооперации происходит и в области безопасности в широком смысле слова, также углубление двусторонних отношений происходит и в области военно-технического сотрудничества.

Путин сказал, что рад видеть Лукашенко, отметив, что событий много, есть и фундаментальные вещи, которые касаются двусторонних отношений.

"Очень много", - заметил в свою очередь Лукашенко.

Путин добавил: "В начале, несмотря на все острые вопросы, которые мы сегодня наверняка будем обсуждать, хотел бы отметить, что отношения у нас развиваются, развиваются успешно. И в прошлый раз мы отмечали с вами, что, несмотря на пандемию и определенное сокращение товарооборота, все-таки объем очень значительный - почти $30 млрд, $29,5 млрд общий объем. Уверен, что все восстановится и в прежнем объеме, все для этого есть".

Президент РФ отметил, что правительства двух стран продолжают работать над совершенствованием нормативной базы союзного государства. "Да, действительно, и там еще многое предстоит сделать, но тем не менее, сделано тоже немало, особенно это касается и социальной сферы, наши граждане пользуются равными правами в социальной области - это и пенсионное обеспечение, социальные вопросы, трудоустройство, здравоохранение", - сказал Путин.