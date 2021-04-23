США заподозрили Россию в атаках «направленной энергией»

В Пентагоне заподозрили Россию в атаках против американских войск с использованием технологии «направленной энергии» и рассказали об этом нескольким американским конгрессменам, пишет в четверг, 22 апреля, газета Politico со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, в американском военном ведомстве заявили, что формально назвать кого-либо причастным к подобным «атакам» нельзя, так как симптомы от якобы такого воздействия могут возникнуть и по ряду других факторов. При этом в Пентагоне уже традиционно считают Россию вероятно ответственной за атаки. Доказательств этому в материале не приводится.

Расследование подобных инцидентов, как сообщили газете бывшие сотрудники, занятые в сфере нацбезопасности США, Пентагон ведет с прошлого года. О нем американское минобороны проинформировало две основные группы конгрессменов. В рамках расследования ведомство в том числе проверяет воздействие на своих служащих по всему миру.

Члены конгресса, слова которых приводит издание, описали один из случаев якобы подобной атаки, о которой говорилось в докладе Пентагона. Так, в результате инцидента, который якобы имел место, осенью 2020 года в Сирии у нескольких американских военнослужащих появились симптомы, похожие на те, которые бывают при ОРВИ.

Еще один бывший сотрудник, работавший в сфере нацбезопасности, заявил изданию, что подозрения американских чиновников о том, что военные США якобы пострадали в Сирии от атаки с использованием технологии «направленной энергии», не подтвердились. В одном из исследуемых ими случаев симптомы оказались лишь признаками пищевого отравления.

Источники газеты в то же время отметили, что расследование Пентагона переросло в масштабные обсуждения с участием совета нацбезопасности, ЦРУ, Госдепа и аппарата директора национальной разведки США. Некоторые члены конгресса, как отмечается, уточнили, что американцы стали целью подобных атак, предположительно, со стороны России.

По мнению Пентагона, как подчеркнули газете в конгрессе США, вероятные атаки «направленной энергии» имеют сходство с теми, которые якобы совершались против американцев на Кубе в 2016 и 2017 годах. Речь идет о предположении, что тогда дипломаты США могли подвергнуться неустановленному звуковому воздействию, после которого некоторые из них испытали долговременные последствия для здоровья.

Сенатор из комитета вооруженных сил Джим Инхоф, в свою очередь, сообщил газете, что соответствующее расследование Пентагона будет продолжаться.

При этом один из представителей Пентагона заявил изданию, что в ведомстве ничего не знают о якобы атаках с применением оружия «направленной энергии» против войск США в Сирии.

В конце февраля сообщалось, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США создало рабочую группу для расследования предполагаемых «акустических» атак на сотрудников американской разведки. При этом отмечалось, что ранее разведывательное сообщество на протяжении десятилетий изучало «акустические атаки».

О том, что американское посольство на Кубе подверглось так называемым акустическим атакам, в Штатах объявили в сентябре 2017 года. Тогда порядка 20 американских дипломатов пожаловались на тошноту, потерю слуха и головокружение.

Кубинские эксперты после этого провели расследования и не нашли доказательств выдвинутым Вашингтоном обвинениям. Более того, они пришли к выводу, что в данном случае речь шла о стрекоте сверчков или цикад.