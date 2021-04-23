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Интерфакс-АВН

Противолодочные самолеты Ту-142 отработали дозаправку над Арктикой

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Противолодочный самолет ТУ-142
Противолодочный самолет ТУ-142.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Москва. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Экипажи дальней противолодочной авиации и отдельного смешанного авиаполка Северного флота (СФ) отработали дозаправку топливом в воздухе над Арктикой, сообщили в пресс-службе флота в четверг.

"Экипажи самолётов Ту-142 дальней противолодочной авиации Северного флота, а также лётчики отдельного смешанного авиаполка на истребителях-перехватчиках МиГ-31 и бомбардировщиках Су-24 отработали дозаправку топливом в воздухе в ходе полетов над Арктикой от танкера Ил-78", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе учения лётчики отработали две лётные смены днём и ночью. Тренировки по воздушной дозаправке продолжатся до конца недели, сообщили в СФ.

По данным штаба флота, тренировочные полёты были выполнены над Кольским полуостровом и Баренцевым морем

"Самолёты взлетали с аэродромов Северного флота, расположенных на территории Мурманской области, и возвращались туда после отработки воздушной дозаправки", - сообщили в пресс-службе флота.

Учения по воздушной дозаправке были проведены в рамках завершающего этапа командно-штабного учения по разрешению кризисных ситуаций в Арктике, которое проходит на Северном флоте под общим руководством главкома ВМФ России Николая Евменова, сообщил флот.

Ту-142 - дальний самолёт противолодочной обороны, один из самых больших в мире. Предназначен для борьбы с подводными лодками вероятного противника, создания и контроля в течение продолжительного времени противолодочных рубежей большой протяжённости. По кодификации НАТО - Bear-F. Практическая дальность полета Ту-142 - 12550 км, боевой радиус действия - 6400 км.

Российская стратегическая авиация - Ту-160 и Ту-95МС, а также противолодочные самолеты Ту-142 и Ил-38 регулярно выполняют полеты над водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

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