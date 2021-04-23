Обозреватель (Украина): самолеты НАТО перехватили российскую авиагруппу над Балтикой

Североатлантический альянс 20 апреля поднял свою авиацию с баз в Эстонии, Литве, Польше и Дании для отслеживания и перехвата российских истребителей, бомбардировщиков и самолетов-разведчиков над Балтийским морем. Об инциденте сообщила пресс-служба Воздушного командования НАТО.

Отмечается, что российские суда засекли радары. После этого Объединенный центр воздушных операций НАТО в Юдеме (Германия) запустил истребители союзников в Балтийский регион, чтобы перехватить и идентифицировать приближающиеся самолеты.

"Некоторые из следов самолетов не были идентифицированы по сигналу ретранслятора, и план полета не был представлен. Это создает угрозу безопасности полетов, поскольку гражданские службы управления воздушным движением могут их не отследить", - говорится в сообщении.

В итоге НАТО удалось установить, что в воздушном пространстве над Балтийским морем появились два российских бомбардировщика Ту-160 в сопровождении истребителей Су-27 и Су-35, а также самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления A-50, который также сопровождался истребителями. Эта группа вылетела с материковой части России.

По информации альянса, российские бомбардировщики кружили в международном воздушном пространстве над Балтийским морем и примерно через три часа вернулись в материковую часть РФ. В ответ союзники НАТО запустили немецкий и итальянский истребители Воздушной полиции Балтии, которая базируется в Эстонии и Литве, а также истребители F-16 польских ВВС с авиабазы ​​в Познани. Кроме того, Национальный центр воздушных операций Королевских ВВС Дании развернул свои F-16 с авиабазы ​​Скридструп, чтобы встретить российские самолеты.

"Наши команды, развернутые для поддержки Воздушной полиции Балтии, готовы перехватить любую предполагаемую угрозу воздушному пространству союзников", - заверил бригадный генерал Эндрю Хансен.

Как сообщал "Обозреватель", ранее стало известно, что британские истребители Typhoon передислоцируют на военно-воздушную базу в Румынии, чтобы охранять воздушное пространство над Черным морем.

Виктория Довгань