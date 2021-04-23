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ТАСС

В NASA сообщили о проведении вторых успешных испытаний вертолета на Марсе

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Вертолет Ingenuity
Вертолет Ingenuity.
Источник изображения: © NASA via AP

Ingenuity "преодолел новые рубежи по высоте полета, продолжительности зависания и боковому полету", уточнили в ведомстве

НЬЮ-ЙОРК, 22 апреля. /ТАСС/. Специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) провели вторые успешные испытания вертолета Ingenuity, доставленного на Марс на борту марсохода Perseverance. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг в Twitter космического ведомства США.


В нем отмечается, что Ingenuity "успешно совершил второй полет, сделав снимок с помощью своей черно-белой навигационной камеры". "Он также преодолел новые рубежи по высоте полета, продолжительности зависания и боковому полету", - уточнили в NASA. В ведомстве ранее заявляли, что во время данных испытаний аппарат должен подняться на высоту около 5 м, на некоторое время зависнуть, а затем отлететь в сторону на 2 м, вновь зависнуть и выполнить повороты, чтобы направить в разные стороны свою камеру для цветной съемки. Планировалось, что после этого Ingenuity совершит посадку на месте взлета.

NASA опубликовало черно-белый снимок, на котором видна тень Ingenuity на марсианской поверхности.

Первые летные испытания Ingenuity состоялись в понедельник. В ходе полета продолжительностью около 40 секунд аппарат массой 1,8 кг в автономном режиме поднялся над поверхностью Марса на высоту до 3 м, после чего совершил посадку.

Марсоход Perseverance 18 февраля осуществил посадку на Марсе в районе кратера Езеро. Сейчас проходит проверка всех систем и оборудования планетохода. Специалисты NASA рассчитывают с помощью Perseverance обнаружить следы существования в далеком прошлом жизни на Марсе.

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