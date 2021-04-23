В ЕКА рассказали о планах продления эксплуатации МКС после 2024 года

Продление эксплуатации Международной космической станции (МКС) после 2024 года будет зависеть от совместного решения партнеров по МКС. Об этом сообщили в четверг, 22 апреля, в пресс-службе Европейского космического агентства (ЕКА).

«У партнеров по МКС есть договоренность, что продление (эксплуатации — Ред.) МКС после 2024 года будет зависеть от совместного решения. Частью такого решения может быть совместная техническая оценка ее рабочего состояния. На данный момент «Роскосмос» не уведомлял ЕКА о каких-либо изменениях в этих договоренностях», — рассказали «РИА Новости» в европейском агентстве.

Накануне глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия рассматривает возможность передачи своего сегмента МКС США после 2025 года. Он подчеркнул, что станция сама по себе едина, однако энергоснабжение МКС во многом поддерживается с помощью американского сегмента, а вопросы корректировки орбиты связаны с возможностями российских грузовых кораблей.

В тот же день Рогозин рассказал, что научно-энергетический модуль (НЭМ), который был создан для МКС, будет переработан для использования на новой орбитальной станции России.

20 апреля Рогозин сообщил, что запуск первого базового модуля для новой российской орбитальной станции должен быть обеспечен в 2025 году.

18 апреля вице-премьер правительства России Юрий Борисов заявил о планах Москвы выйти из проекта Международной космической станции (МКС) с 2025 года и заняться созданием собственной орбитальной станции.

МКС вывели на орбиту в 1998 году. В 2000 году на станцию заселились первые космонавты. Срок эксплуатации станции истекает в 2024 году. В ноябре 2020 года стало известно о планах продлить ее работу до 2030 года.