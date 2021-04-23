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Россия отводит войска с территорий, которые граничат с Украиной

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Источник изображения: vpk-news.ru

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ Генштабу и командующим Южных и Западных военных округов о возвращении военных подразделений в постоянные пункты дислокации.

Как передает РИА Новости, он заявил о том, что «цели достигнуты полностью», в связи с чем с завтрашнего дня начнется возвращение российских войск в пункты постоянной дислокации после учений.

«Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надёжную оборону страны. В связи с этим мной принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах», - сказал министр на совещании в Крыму.

Глава военного ведомства поставил задачу «Генеральному штабу, командующим войсками военных округов и Воздушно-десантных войск спланировать и приступить с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации, провести детальный анализ и подвести итоги внезапной проверки войск».

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Военные учения
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