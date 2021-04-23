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Российская газета

Израильская система ПРО не заметила сирийскую ракету

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Источник изображения: rg.ru

Ракета сирийской ПВО беспрепятственно залетела в воздушное пространство Израиля и взорвалась в 30 километрах от ядерного исследовательского центра в Димоне.

Как рассказал военный эксперт Юрий Лямин, израильские военно-воздушные силы этой ночью попытались в очередной раз атаковать объекты в районе Дамаска.

Сирийские подразделения противовоздушной обороны открыли по ним огонь. В отражении налета были задействованы и комплексы дальнего радиуса действия С-200. Одна из ракет, не поразив цель, продолжила свой полет, войдя в воздушное пространство соседнего государства.

При этом, по всей видимости, средства противоракетной обороны ее просто не заметили и она, пролетев по разным оценкам 250 - 300 километров самоликвидировалась. Обломки упали на один из населенных пунктов, после чего была, наконец, объявлена воздушная тревога.

После этого в небо вновь были подняты самолеты ВВС, которые, по данным местных СМИ, уже обстреляли две зенитные батареи САР.

Агентство SANA, сообщив об атаке, заявило, что было сбито большинство ракет, при этом ранения получили четверо сирийских военнослужащих.

Инциденты с ЗРК С-200 фиксировались и ранее. Например, в 2017 году стало известно о падении ракеты в Иордании, а летом 2019 года ракета долетела до Кипра, рухнув в районе населенного пункта Ташкент, расположенного на турецкой части острова.


Алексей Моисеев

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Страны
Израиль
Иордания
Кипр
Сирия
Турция
Продукция
С-200
Проекты
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