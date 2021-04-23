Военная техника на параде по случаю 25-летней годовщины со Дня Независимости Украины.

На Украине получен заказ на первую партию Т-64БМ2 "Краб". Об этом со ссылкой на агентство "Укрінформ" сообщает портал Defense Express. Пока речь идет о 12 боевых машинах, прошедших глубокую модернизацию.

Предполагается, что "Краб" станет последней версией танка, вставшего на конвейер более 55 лет назад. Вместо старого двигателя 5ТДФ на него установят более современный 6ТД-1 мощностью 1000 л.с., ранее применявшийся на Т-80УД. Правда, это потребует перекомпоновки моторно-трансмиссионного отделения.

Неизвестно, как будет доработана ходовая часть, ее ранее критиковали танкисты из-за недостаточной надежности.

В соответствии с современными требованиями будет смонтирована новая система управления огнем с тепловизионным прицелом. Командир получит возможность дублировать действия наводчика-оператора.

Из 125-мм пушки можно будет запускать управляемые по лазерному лучу ракеты "Комбат". Также предполагается обновление средств связи и внедрение систем навигации.

Независимые эксперты довольно скептически относятся к планам массовой модернизации имеющегося украинского парка "шестьдесят четвертых". Пока продолжается проработка этого проекта, и в ближайшее время создадут единственный опытный образец, который должен пройти полноценные испытания. Все это займет еще несколько лет.

Учитывая хронические проблемы с финансированием, отсутствие технологий и подготовленных кадров, есть большая вероятность, что "Краб" не будет доведен до массового производства.

Алексей Брусилов