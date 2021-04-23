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Интерфакс-АВН

Борисов: РФ выступает за активизацию ВТС с Ираком

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МТ-ЛБ ВС Ирака
МТ-ЛБ ВС Ирака.
Источник изображения: rg.ru

А также сотрудничества в сфере энергетики, промышленности, транспорта и сельского хозяйства

Москва. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Россия выступает за активизацию сотрудничества с Ираком, в том числе военно-технического, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов по итогам переговоров в Багдаде с высшим руководством страны.

"Придаём большое значение развитию всего комплекса двусторонних связей, наибольшее внимание уделяем вопросам, связанным с восстановлением экономики Ирака и активизацией сотрудничества по таким приоритетным направлениям, как энергетика, промышленная кооперация, транспорт, сельское хозяйство и ВТС", - сказал Борисов, слова которого привели в пресс-службе.

Вице-премьер подчеркнул, что Ирак - один из ключевых партнёров России в ближневосточном регионе.

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  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Россия
Персоны
Борисов Юрий
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1 комментарий
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