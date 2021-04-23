Борисов: РФ выступает за активизацию ВТС с Ираком

А также сотрудничества в сфере энергетики, промышленности, транспорта и сельского хозяйства

Москва. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Россия выступает за активизацию сотрудничества с Ираком, в том числе военно-технического, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов по итогам переговоров в Багдаде с высшим руководством страны.

"Придаём большое значение развитию всего комплекса двусторонних связей, наибольшее внимание уделяем вопросам, связанным с восстановлением экономики Ирака и активизацией сотрудничества по таким приоритетным направлениям, как энергетика, промышленная кооперация, транспорт, сельское хозяйство и ВТС", - сказал Борисов, слова которого привели в пресс-службе.

Вице-премьер подчеркнул, что Ирак - один из ключевых партнёров России в ближневосточном регионе.