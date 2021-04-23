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В Британии обеспокоились «дутыми» российскими войсками под Москвой

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Источник изображения: Кадр: tvzvezda.ru

Под Москвой прошли учения 45-го инженерно-маскировочного полка Вооруженных сил России, в ходе которых военные испытали необычную надувную технику, сообщает телеканал «Звезда». При этом маневры «дутых» войск вызвали беспокойство у ряда западных СМИ, в том числе у британского The Sun.

В учениях, которые состоялись в Подмосковье, задействовали надувные танки, зенитные ракетные комплексы и авиацию, в частности модель истребителя-перехватчика дальнего радиуса действия МиГ-31 и многоцелевого тяжелого истребителя четвертого поколения Су-27. Согласно легенде, все вооружение было размещено в лесу на якобы секретном аэродроме, чтобы дезинформировать условного противника и заставить его атаковать ложные цели.

Вся техника не только изготовлена с соблюдением всех пропорций, обеспечивающим реалистичность внешнего вида «обманок», но и с применением специальных материалов, которые создают у надувных моделей тот же радиофон, что и у настоящих образцов. При этом развернуть подобную группировку в нужном месте можно довольно быстро: надуть технику можно за несколько минут, отмечает «Звезда».

В свою очередь The Sun пишет, что Россия тестирует надувные танки и самолеты, чтобы иметь возможность обмануть Запад на фоне роста напряженности на Украине. Особое беспокойство вызывает и тот факт, что подобные маневры проходят параллельно с учениями Военно-морского флота России в Черном море, считает британское издание.

Россия 22 апреля начала масштабные учения своих Вооруженных сил в Крыму. Сообщалось, что в общей сложности в них принимают участие 1,2 тысячи единиц вооружения и военной техники из состава общевойскового объединения Южного военного округа, Черноморского флота, Каспийской флотилии и соединений Воздушно-десантных войск. В частности, в маневрах задействованы более 40 боевых кораблей и 20 судов обеспечения.


Марта Ольховская

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Страны
Великобритания
Россия
Украина
Продукция
МиГ-31
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1 комментарий
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