Российские «зоны смерти»: как можно защитить небо

СМИ: российские военные отработают защиту воздушного пространства от БЛА

В ряде российских СМИ появилась информация о создании в России «зон смерти», которые будут практически полностью недоступны для вражеских крылатых ракет, высокоточного оружия и беспилотных летательных аппаратов. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок разбирался, насколько подобные заявления соответствуют действительности.

В 2021 году российские военные отработают создание районов максимальной защиты, которые будут предполагать невозможность попадания в эти так называемые «зоны смерти» крылатых ракет, высокоточного оружия и беспилотных летательных аппаратов, сообщает газета «Известия».

Маневры же в этом направлении, по данным журналистов, запланированы уже на следующий год. «Создать практически непроницаемую защиту можно будет не только над армейскими объектами, но и над социальными и промышленными», - пишут СМИ, основываясь на источниках в военном ведомстве.

Для начала отметим, что если какие-либо мероприятия боевой подготовки того или иного вида Вооруженных сил (родов войск, специальных войск) запланированы на 2021 год, то их сроки и тематика до СМИ, как правило, не доводятся. Что касается «подобных маневров в масштабе всей страны», запланированных на следующий год, то План оперативной подготовки Вооруженных сил РФ на 2022 год не только не утвержден, но даже еще и не разрабатывался.

Помимо этого, никаких «маневров РЭБ» не бывает по определению. Маневры войск - это высшая форма подготовки Вооруженных сил и специальные войска, каковыми являются подразделения и части РЭБ, проводить их никак не могут.

Что же касается «армейских, социальных и промышленных объектов», то в оперативных директивах и планах операций военные пишут совершенно по-другому - «прикрыть от ударов средств воздушно-космического нападения противника важнейшие пункты государственного и военного управления, объекты экономики и группировки войск (сил)».

Что касается «зон смерти», то в переводе на принятую в Вооруженных силах терминологию речь в данном случае может идти о построении эффективной системы противовоздушной/противоракетной обороны.

Безусловно, подразделения и части РЭБ (батальоны и полки, вертолеты и самолеты РЭБ) играют важную роль в срыве воздушных наступательных операций вероятного противника, но к отражению ударов средств воздушного космического нападения (СВКН) привлекаются практически все виды Вооруженных сил, рода войск, специальные войска.

К таковым относятся части, соединения и объединения Воздушно-космических сил (оперативно-тактическая авиация, зенитные ракетные и радиотехнические войска), части и соединения Войсковой противовоздушной обороны фронтов (оперативно-стратегических объединений), часть сил Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск и даже Дальняя и Военно-транспортная авиация в пределах выделенного летного ресурса. На приморских направлениях к отражению ударов СВКН противника привлекаются силы флотов (флотилий разнородных сил).

Цели радиоэлектронной борьбы в этом случае заключаются в завоевании превосходства в управлении своими войсками и оружием путем дезорганизации радиоэлектронных средств и управления войсками противника, снижения эффективности его боевых средств, оружия и разведки, обеспечения устойчивой работы своих радиоэлектронных средств.

Сегодня нет сомнений в том, что кто выиграет битву за эфир, тот в конечном итоге и победит в вооруженном противоборстве. Не случайно за последнее время появились такие термины, как радиоэлектронный и радиоэлектронно-огневой удар. В последнем случае по системам и средствам управления, разведки и РЭБ противника в целях выполнения своими войсками важной оперативной задачи осуществляется не только радиоэлектронное воздействие, но и одновременно наносятся огневые удары ракетных войск и авиации, огневые налеты артиллерии.

Подразделения и части РЭБ (особенно относящиеся к средствам Верховного главного командования), безусловно, могут осуществлять радиоэлектронное подавление систем глобального позиционирования вероятного противника (GPS). Нет сомнений в том, что это затруднит применение противником некоторых систем высокоточного оружия, к примеру, крылатых ракет морского и воздушного базирования, авиационных бомб типа JDAM, ряда других образцов вооружения, использующих цифровые карты местности и радиовысотомеры в бортовой аппаратуре.

Но рассчитывать на то, что противник не предпринимает никаких мер для защиты своих средств воздушно-космического нападения от воздействия РЭБ, было бы неверным. В частности, против тех же крылатых ракет морского базирования «Томогавк» последних модификаций нет эффективных средств РЭБ, которые могли бы гарантированно сбить их с курса и вывести из строя.

Поэтому в конечном итоге «зона смерти» будет формироваться за счет эффективного истребительного авиационного и зенитного ракетного прикрытия.

И точку в противовоздушных боях и сражениях будут ставить, к примеру, истребители Су-30СМ и Су-35С, зенитные ракетные системы и комплексы С-350, Бук-М3, «Панцирь-С1», ряд других огневых средств ПВО.

Начинать построение системы ПВО для борьбы с крылатыми ракетами, БЛА всех типов, барражирующими боеприпасами надо с создания эффективной системы радиолокационной разведки. При этом зоны обнаружения РЛС всех типов (с многократным перекрытием) должны обеспечивать обнаружение и сопровождение всех возможных воздушных объектов с предельно малых высот. К этому надо добавить, что практически уже ко всем типам современных локаторов надо добавлять оптический канал.

Далее - и это, по всей видимости, одна из главных задач - построение автоматизированной системы сбора, анализа радиолокационной информации и выдача своевременных целеуказаний всем возможным огневым средствам. Скорее всего, здесь без искусственного интеллекта не обойтись, а время запаздывания информации должно составлять не более нескольких секунд.

К борьбе с барражирующими боеприпасами (ББ) и БЛА, помимо зенитных ракетных систем ближнего действия, малой и средней дальности, должны быть привлечены боевые вертолеты (специально подготовленные экипажи и боевые машины), укомплектованные подвесными контейнерами с 12,7-мм пулеметами - от 6 до 12 на каждом вертолете.

Весьма перспективным средством для борьбы с ударными БЛА и ББ представляется отечественный комплекс «Деривация-ПВО», оснащенный 57-мм автоматической пушкой с большой скорострельностью.

Эта система во многом позволит перекрыть дальность применения высокоточного оружия беспилотниками, то есть позволит уничтожить БЛА и ББ еще до пуска ими средств поражения.

Наконец, крайне эффективное средство борьбы со всеми типами БЛА (ББ) - применение средств радиоэлектронной борьбы.

Именно РЭБ в значительной степени может свести к нулю все боевые возможности БЛА, поскольку в любом случае на беспилотниках всех возможных типов есть радиоканалы, без которых навигация и боевое применение средств поражения становятся невозможными. Кроме того, эффективным будет и ослепление видео (оптико-электронных) каналов, которые есть практически на всех БЛА.

Основное в деле борьбы с БЛА (ББ) - это системный и комплексный подход. Если упущено хотя бы одно звено, эффективное поражение беспилотников становится невозможным. То есть это или система с необычайно малым временем реакции, или полное господство в воздухе БЛА (ББ) вероятного противника со всеми последующими крайне негативными моментами.

И только при системном и комплексном подходе к построению ПВО можно с некоторыми допущениями говорить о «зонах смерти».

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок