На учениях в Крыму десантировались более двух тысяч военных

ПОЛИГОН ОПУК (Крым), 22 апр – РИА Новости. Более 2 тысяч военнослужащих и 60 единиц боевой техники десантировались в ходе крупных межвидовых учений в Крыму, сообщили журналистам в четверг в Минобороны РФ.

Маневры начались сегодня на полигоне Опук - участвуют свыше 10 тысяч военнослужащих, 1,2 тысяч единиц техники, а также 40 боевых кораблей.

"В десантировании было задействовано 40 самолетов Ил-76МД. Экипажи военно-транспортной авиации выполняли полет в едином строевом порядке на интервалах и дистанциях 300 метров на 3 километра между воздушными судами, а при выполнении выброски десанта боковые и продольные интервалы сокращались. Выброска подразделений и техники ВДВ осуществлялась с высоты 600 метров при сложном ветровом режиме", - рассказали в военном ведомстве.

Военно-транспортную авиацию прикрывали истребители Су-27, изолировавшие районы десантирования. Управление воздушным строем осуществлялось с борта самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50У и Ил-22-СУРТ.

После десантирования личный состав уничтожил условного противника и захватил объекты, ведя огонь из стрелкового оружия, гранатометов и реактивных пехотных огнеметов РПО-А "Шмель".

"Весь личный состав находился в едином информационном поле, командиры осуществляли управление по средствам автоматизации. Это позволило повысить боевые возможности вооружения и военной техники подразделений десанта и обеспечить выполнение задачи в более короткие сроки", - пояснили в военном ведомстве.

Действия ВДВ поддерживала самоходно-артиллерийская батарея, оснащенная орудиями 2С9-1М "Нона".

"Создание разведывательно-огневого комплекса артиллерии сократило время выполнения огневых задач, обеспечило возможность корректировки огня в автоматизированном режиме и позволило в реальном времени наблюдать и оценивать результаты стрельбы, повысило эффективность огневого поражения", - объяснило Минобороны.

Учения проводятся в рамках контрольной проверки за зимний период обучения. Она идет во всех военных округах и на Северном флоте, включая районы Крайнего Севера, Курильские острова и Камчатку.