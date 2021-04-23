Войти
Известия.ru

Киев попросил НАТО учесть желание Украины вступить в альянс

292
0
0
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Sascha Steinach

Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что власти страны рассчитывают на то, что в документах ближайшего саммита НАТО будет отражена позиция Украины касательно ее евроатлантических намерений. Об этом в четверг, 22 апреля, сообщила пресс-служба ведомства.

«Поскольку на следующем саммите НАТО лидеры государств — членов альянса фактически спланируют будущее организации на следующие 10 лет, мы хотели бы еще раз четко акцентировать серьезность наших евроатлантических намерений. Рассчитываем, что эта позиция Украины будет отражена в документах, которые будут рассматриваться в Брюсселе 14 июня», — отметил министр.

Накануне глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох заявил, что страна будет стремиться к тому, чтобы Украина оставалась ведущей темой в НАТО, ЕС и даже ОБСЕ.

18 апреля стало известно, что украинский посол Андрей Мельник призвал Германию как можно скорее и безо всяких условий добиться вступления его страны в НАТО. Он подчеркнул, что ФРГ как страна, которая «несет особую историческую ответственность за нацистские преступления» против украинского народа, должна сыграть ведущую роль, чтобы Украина стала членом альянса.

В ответ на это член комитета бундестага по международным делам Вальдемар Гердт указал на то, что перспектив того, что Украина в ближайшие 15–20 лет вступит в НАТО, нет.

Ранее 16 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном вопрос членства Украины в Североатлантическом альянсе. Глава государства отметил, что Киев чувствует поддержку Парижа в получении Украиной плана действий по членству в НАТО.


До этого 12 апреля Зеленский также обратился к американскому президенту Джо Байдену с просьбой помочь Украине вступить в НАТО. По его словам, членство в альянсе якобы станет единственным способом прекратить конфликт в Донбассе.

В свою очередь, официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщала, что заявления Украины и западных стран о том, что Россия якобы виновата в эскалации напряженности в Донбассе, являются дезинформацией и пропагандой. При этом Киев и НАТО активно наращивают свои силы у российских границ, добавила дипломат.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Польша
Россия
США
Украина
Франция
Проекты
NATO
Евросоюз
ОБСЕ
Похожие новости
19.02.2021
Непризнанные республики наметили направление главного удара
27.05.2019
Forsvarets forum (Норвегия): шведы до смерти боятся остаться одни
08.04.2019
НАТО озаботилось поиском врагов
27.11.2017
Минск продолжает оправдываться, у Москвы "всё под контролем"
23.03.2015
Мир праху твоему, ДОВСЕ
07.04.2010
Россия в НАТО и другие варианты
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.04 10:54
  • 2
Шойгу позитивно оценил российские учения в Крыму
  • 23.04 10:54
  • 1
Борисов: РФ выступает за активизацию ВТС с Ираком
  • 23.04 10:53
  • 1
В Британии обеспокоились «дутыми» российскими войсками под Москвой
  • 23.04 10:45
  • 3
США заподозрили Россию в атаках «направленной энергией»
  • 23.04 09:48
  • 169
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 23.04 09:03
  • 129
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 23.04 08:06
  • 2192
Как насчёт юмористического раздела?
  • 23.04 07:41
  • 11
В СВР сочли бредом американские заявления о причастности службы к атаке на SolarWinds
  • 23.04 05:39
  • 9
Разработка перспективной Государственной программы вооружений на период с 2024 по 2033 годы
  • 23.04 05:34
  • 12
Россия создала самодостаточные группировки войск на стратегических направлениях - Шойгу
  • 23.04 04:27
  • 1
США готовят удар в самый беззащитный район России
  • 23.04 02:44
  • 1
Новая российская орбитальная станция будет не постоянно обитаемой, а посещаемой - Рогозин
  • 23.04 02:17
  • 1
На учениях в Крыму отработано быстрое наращивание военной группировки - экс-командующий ЧФ РФ
  • 23.04 02:16
  • 1
Войска после учений на юге и западе России возвращают в места дислокации
  • 23.04 01:40
  • 2
Как в 17-й бригаде ВСУ подготовили к боевым действиям танки Т-64БВ и БМП-2