Киев попросил НАТО учесть желание Украины вступить в альянс

Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что власти страны рассчитывают на то, что в документах ближайшего саммита НАТО будет отражена позиция Украины касательно ее евроатлантических намерений. Об этом в четверг, 22 апреля, сообщила пресс-служба ведомства.

«Поскольку на следующем саммите НАТО лидеры государств — членов альянса фактически спланируют будущее организации на следующие 10 лет, мы хотели бы еще раз четко акцентировать серьезность наших евроатлантических намерений. Рассчитываем, что эта позиция Украины будет отражена в документах, которые будут рассматриваться в Брюсселе 14 июня», — отметил министр.

Накануне глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох заявил, что страна будет стремиться к тому, чтобы Украина оставалась ведущей темой в НАТО, ЕС и даже ОБСЕ.

18 апреля стало известно, что украинский посол Андрей Мельник призвал Германию как можно скорее и безо всяких условий добиться вступления его страны в НАТО. Он подчеркнул, что ФРГ как страна, которая «несет особую историческую ответственность за нацистские преступления» против украинского народа, должна сыграть ведущую роль, чтобы Украина стала членом альянса.

В ответ на это член комитета бундестага по международным делам Вальдемар Гердт указал на то, что перспектив того, что Украина в ближайшие 15–20 лет вступит в НАТО, нет.

Ранее 16 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном вопрос членства Украины в Североатлантическом альянсе. Глава государства отметил, что Киев чувствует поддержку Парижа в получении Украиной плана действий по членству в НАТО.

До этого 12 апреля Зеленский также обратился к американскому президенту Джо Байдену с просьбой помочь Украине вступить в НАТО. По его словам, членство в альянсе якобы станет единственным способом прекратить конфликт в Донбассе.

В свою очередь, официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщала, что заявления Украины и западных стран о том, что Россия якобы виновата в эскалации напряженности в Донбассе, являются дезинформацией и пропагандой. При этом Киев и НАТО активно наращивают свои силы у российских границ, добавила дипломат.