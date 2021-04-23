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ЦАМТО

Начались летные испытания первого вертолета MH-60R "Сихок", предназначенного для ВМС Индии

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MH-60R Seahawk
MH-60R Seahawk.
Источник изображения: https://ru.depositphotos.com/

ЦАМТО, 22 апреля. Командование авиационных систем ВМС США на своей странице в Twitter сообщило о начавшихся на предприятии компании Sikorsky в Овего (шт.Нью-Йорк) летных испытаниях первого многоцелевого морского вертолета MH-60R "Сихок", предназначенного для ВМС Индии.

Как сообщал ЦАМТО, в апреле 2019 года Госдепартамент США одобрил поставку в Индию в рамках программы "Иностранные военные продажи" (FMS) 24 многоцелевых морских вертолетов MH-60R, а также другого сопутствующего оборудования, вооружений и услуг общей стоимостью 2,6 млрд. долл. Они заменят устаревшие UH-3H "Си Кинг" и Mk.42B.

В феврале 2020 года Индия и США подписали соглашение о поставке в рамках программы FMS 24 вертолетов MH-60R "Сихок", которые могут применяться для противолодочной и противокорабельной обороны. Ожидается, что первые шесть машин будут поставлены ВМС Индии в 2021 году.

В мае 2020 года ВМС США подписали с корпорацией Lockheed Martin первый контракт стоимостью 904,8 млн. долл. на поставку трех MH-60R "Сихок" для ВМС США и 21 MH-60R для правительства Индии.

Заказанные вертолеты будут выполнены в новейшей конфигурации, разработанной для Саудовской Аравии, с некоторыми дополнительными модификациями для ВС Индии.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Саудовская Аравия
США
Продукция
SH-3
SH-60
Компании
Lockheed-Martin
Sikorsky Aircraft
Проекты
2020-й год
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