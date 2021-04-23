Войска после учений на юге и западе России возвращают в места дислокации

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу во время посещения в Мурманской области.

ПОЛИГОН ОПУК (Крым), 22 апр — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу объявил о завершении учений в Южном и Западном военных округах и распорядился вернуть личный состав в места дислокации.



"Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны. <...> Российские Вооруженные силы адекватно реагируют на все изменения обстановки вблизи российских границ. Здесь, в Крыму, <...> отработаны действия по противодесантной обороне морского побережья". Сергей Шойгу министр обороны

Глава Минобороны поставил задачу Генштабу, командующим войсками военных округов и ВДВ "провести детальный анализ и подвести итоги" проверки войск.

Личный состав 58-й армии Южного военного округа, 41-й армии Центрального военного округа, седьмой, 76-й и 98-й дивизий ВДВ вернутся в пункты постоянной дислокации к 1 мая, добавил министр. Он подчеркнул, что командующие должны не допустить происшествий в пути следования.

Кроме того, Шойгу распорядился поощрить отличившихся военнослужащих.

В учениях в Крыму приняли участие более десяти тысяч человек и 1,2 тысячи единиц вооружения и военной техники, в том числе береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", ударные беспилотники "Иноходец", быстроходные патрульные катера "Раптор".

О начале контрольных проверок боеготовности армии во всех военных округах Шойгу объявил в начале апреля. На совещании в Крыму он подчеркнул, что в этом регионе значительно выросла военная и разведывательная активность НАТО.

По словам министра, российские военные внимательно отслеживают действия альянса в районе предстоящих учений Defender Europe, а "одна из основных коалиционных группировок войск альянса развертывается в Причерноморье".

В последние недели Украина и страны Запада заявляли о своей обеспокоенности в связи с усилением "агрессивных действий" России в Крыму и на западной границе. Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории, эти действия никому не угрожают и не должны никого волновать.