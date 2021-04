Iravunk (Армения): армянские патриоты атакуют НАТО

Для чего в относительно небольшой Армении находятся более 200 прозападных организаций и один из самых высоких процентов сотрудников посольства США по отношению к числу граждан? Вопрос, конечно, риторический. Но на эту тему, наконец-то, задумались армянские общественные активисты, атаковавшие директора Информационного центра НАТО.

Армянские общественные активисты все больше убеждаются в том, что во всех их бедах последнего времени виноват Запад и его институты, расположенные на территории страны. По данным независимых исследователей, таких прозападных организаций в последние годы насчитывалось здесь более двухсот. Для сравнительно небольшой республики это колоссальная цифра, тем более с учетом того, что она усиливается одним из самых высоких процентов сотрудников посольства США в Армении по отношению к числу ее граждан. Об этом неоднократно говорилось и на конференциях в Москве, с участием Посла Армении. Чаша терпения этих граждан начинает переполняться, так как "армия" западных адептов ничего не сделала для улучшения реальной жизни в стране пребывания, занимаясь при этом деятельностью закрытого характера, недоступной для общественного контроля, со стандартной ссылкой на необходимость "развития демократии". При этом упреки в адрес России и ОДКБ, судя по всему, исходят из этого же гнезда, работая на дальнейшее ослабление Армении.

На днях растущая гражданская ненависть вылилась в уличную атаку на бывшего директора Информационного центра НАТО в Армении Ару Тадевосяна. Активистам не помешала даже эпидемия коронавируса, и они смогли распознать Тадевосяна в, казалось бы, обычном прохожем, бредущем в медицинской маске по центру Еревана. Возможно, Тадевосяну теперь всегда придется ходить в маске, скрываясь от общественности, даже после того как вирус исчезнет. Это прецедент. Очевидно, что патриотически настроенные граждане Армении более не хотят терпеть сотрудничества Армении с Западом в любых формах, включая и новые войны, которые готовят этому государству западные структуры.

Несмотря на недавнее закрытие данного Информационного центра и роспуск персонала, НАТО по-прежнему продолжает укрепляться вдоль границ Армении, значительно усилившись в этом регионе после 1991 года, что и вызывает эмоциональные, стихийные протесты со стороны населения. По всей видимости, Ара Тадевосян, поднявший по требованию патриотов плакат, призывающий НАТО держаться от Армении подальше - "NATO Keep Out from Armenia!", "NATO Go Home!", - это только начало массовых антизападных акций. Армяне, являющиеся патриотами своей родины, пока еще не призывают Тадевосяна и его друзей покинуть Армению навсегда и жить на столь любимом ими Западе, но такое развитие событий вполне возможно. Но сейчас важнее всего понять, в какой мере Информационный центр НАТО, активно работавший до недавних пор в Армении, принимал участие в развитии дестабилизации военно-политической обстановки в регионе, что в конечном итоге и привело к так называемой Второй карабахской войне.

Такие вопросы следовало бы задать тому же прозападному активисту Аре Тадевосяну, возможно в рамках специальной пресс-конференции, чтобы растущая политическая позиция настоящей армянской "улицы" не выглядела бытовым, банальным сведением счетов. И это уже совсем другая зарождающаяся армянская "улица", значительно отличающаяся от той, которая привела весной 2018 года Никола Пашиняна к власти. Информационный центр НАТО был открыт в Ереване в 2007 году, можно сказать, накануне того самого 2008 года, когда на Южном Кавказе случилась Югоосетинская война. Это можно считать простым совпадением, однако факты и даты стоят строго на своих местах, в строгой последовательности. Цели торжественно открытого заведения были предельно благородными: предполагалось, что "широкая армянская общественность" будет лучше информирована о задачах Североатлантического альянса и его партнеров, одним из главных, на тот момент, в регионе стремительно становилась Грузия. Реальный же статус таких центров имел целью включать в "облако" вокруг НАТО на основе двусторонних договоренностей те страны, которые не имели членства в этом военно-политическом блоке и навряд ли когда-то его могли получить. Спустя всего лишь несколько лет, уже в 2011 году, при активном участии того же Ары Тадевосяна, в рамках "Недели НАТО в Армении" был дан старт учебной программе на тему "НАТО как элемент западной системы безопасности". То есть уже тогда были запущены процессы, которые разрушают Армению сегодня, с переводом "стрелок", то есть вины, на Россию. При этом сам Тадевоясян заявил, что проект носит "пилотный характер". И вот сегодня, спустя 10 лет, "пилоту" Тадевосяну от благодарных соотечественников прилетел неизбежный ответ. И это лишь первая ласточка.

Григорий Трофимчук