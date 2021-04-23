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Интерфакс-АВН

Заместитель гендиректора по экономике и финансам сменился в НПО "Энергомаш"

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АО «НПО Энергомаш»
АО «НПО Энергомаш ».
Источник изображения: https://tehnowar.ru/

Москва. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Новым заместителем гендиректора по экономике и финансам в НПО "Энергомаш" назначен бывший заместитель гендиректора ГКНПЦ им. Хруничева Сергей Чулков, сообщил "Роскосмос".

"На должность заместителя генерального директора по экономике и финансам Научно-производственного объединения "Энергомаш" имени академика Глушко назначен Сергей Чулков, сменив на этом посту Ивана Краснова, который в декабре 2020 г. стал директором компании "Протон-ПМ", - говорится в сообщении.

По данным госкорпорации, до прихода в НПО "Энергомаш" Чулков более 10 лет проработал в ГКНПЦ имени Хруничева, где прошел путь от экономиста 2 категории до заместителя генерального директора по экономике и финансам.

НПО "Энергомаш" - один из крупнейших российских производителей двигателей для космических ракет-носителей.

Как сообщал в интервью "Интерфаксу" первый заместитель гендиректора "Роскосмоса" по экономике и финансам Максим Овчинников, поставка двигателей в США приносит "Энергомашу" около трети выручки - порядка 10-12 млрд рублей в год.

Двигатели РД-180 используются американской компанией United Launch Alliance в ракете-носителе "Atlas-5". Другой американской компании - Orbital ATK - поставляются двигатели РД-181. Они применяются в ракетах Antares, при помощи которых на Международную космическую станцию отправляются грузовые корабли Cygnus.

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ГКНПЦ Хруничева
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