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WarSpot

Когда учения пошли не по плану

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Источник изображения: warspot.ru

Военно-морской флот Индонезии ищет свою подводную лодку, пропавшую во время учений у острова Бали. Информационное агентство Reuters сообщает, что экипаж субмарины KRI Nanggala-402, который насчитывает 53 человека, последний раз выходил на связь утром 21 апреля.

Как сообщает пресс-служба ВМС Индонезии, подлодка проводила торпедные учения в 96 км к северу от острова Бали, после чего связь с ней была потеряна. Индонезийские военные начали поиски KRI Nanggala-402, а также запросили помощь у Австралии и Сингапура. В районе исчезновения субмарины пока обнаружено только нефтяное пятно.

Подлодка KRI Nanggala-402

Источник изображения: nasional.okezone.com

KRI Nanggala-402 водоизмещением в 1395 т была построена в ФРГ в 1978 году, а позже прошла ремонт в Южной Корее, который завершился в 2012 году. На данный момент на вооружении индонезийских ВМС состоят 5 единиц подводного флота, включая 2 немецкие и 3 южнокорейские субмарины.

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Страны
Австpалия
Германия
Индонезия
Сингапуp
Южная Корея
Проекты
Военные учения
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