Ростех сертифицирует "Ансат" для перевозки негабаритных грузов и тушения пожаров

ЦАМТО, 22 апреля. Холдинг "Вертолеты России" Госкорпорации Ростех оснастит вертолет "Ансат" внешней подвеской, которая позволит вертолету перевозить негабаритные грузы весом до тонны.

После сертификации новой опции вертолет "Ансат" также сможет применяться для тушения пожаров с использованием водосливного устройства на внешней подвеске.

В ходе испытаний на Казанском вертолетном заводе машина поднялась на высоту 3,7 км, имея за бортом 600 кг груза. Скорость воздушного судна с грузом на внешней подвеске составила 180 км/ч. При этом максимальный взлетный вес "Ансата" при использовании внешней подвески увеличен с 3600 до 3800 кг.

"Расширяя перечень опционального оборудования, мы делаем вертолет "Ансат" еще более универсальной и удобной в эксплуатации машиной. Уже сегодня он может применяться для перевозки пассажиров и грузов, медицинских и поисково-спасательных работ. Сертификация внешней подвески позволит перевозить на вертолете негабаритные грузы, а в перспективе – использовать его для тушения пожаров с помощью водосливного устройства. В ближайшее время мы также рассчитываем увеличить дальность полета "Ансата" на 160 км за счет сертификации дополнительного топливного бака", – сообщили в авиационном кластере Ростеха.

Ранее КВЗ получил от Росавиации одобрение на установку бортовой стрелы с лебедкой на вертолет "Ансат". Новая опция позволяет безопасно поднимать на борт и спускать людей и грузы массой до 272 кг. Бортовая стрела незаменима при поисково-спасательных работах и позволяет проводить погрузочно-разгрузочные работы в режиме висения.

"Ансат" – легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, серийное производство которого развернуто на Казанском вертолетном заводе. Согласно сертификату, конструкция вертолета позволяет оперативно трансформировать его как в грузовой, так и в пассажирский вариант с возможностью перевозки до 7 человек. В мае 2015 года было получено дополнение к сертификату типа на модификацию вертолета с медицинским модулем. "Ансат" сертифицирован для использования в температурном диапазоне от -45 до +50 град. С, а также для эксплуатации в высокогорье.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Вертолеты России".