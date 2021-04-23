США официально уведомили Турцию об исключении из программы F-35

ЦАМТО, 22 апреля. США направили официальное уведомление Турции об исключении ее из программы производства новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило агентство Anadolu со ссылкой на источник в Пентагоне.

Отмечается, что США аннулировали совместный меморандум по производству F-35, подписанный Турцией в январе 2007 года, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 – Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.

Ранее Турция брала на себя обязательство приобрести 100 самолетов F-35. Она также участвовала в производстве более 1000 компонентов для них. Как ранее заявил "РИА Новости" министр промышленности и технологий республики Мустафа Варанк, Турция продолжает производство этих компонентов, несмотря на то, что США исключили ее из этого проекта.

Как напоминает агентство, поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.