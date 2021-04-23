Греция может закупить дополнительные истребители "Рафаль"

ЦАМТО, 22 апреля. По информации греческого издания Proto Thema, правительство Греции завершает рассмотрение вопроса покупки во Франции дополнительной партии многофункциональных истребителей "Рафаль".

Приобретение дополнительных самолетов позволит увеличить численность формируемой в составе ВВС Греции эскадрильи "Рафаль" до 24 ед.

Как сообщал ЦАМТО, в январе 2021 года Греция и Франция заключили контракт на поставку греческим ВВС 18 многофункциональных истребителей "Рафаль" компании Dassault, стоимость которых составила около 1,92 млрд. евро (2,35 млрд. долл.). Еще 400 млн. евро предназначены для закупки ракет "Метеор" класса "воздух-воздух" и модернизации состоящих на вооружении ВВС Греции ракет, включая УР "Мика" класса "воздух-воздух", КР "Скальп" и противокорабельные ракеты "Экзосет", для их применения с борта истребителей "Рафаль".

Для снижения затрат ВВС Греция закупили 6 новых истребителей и 12 самолетов из состава французских ВВС (10 одноместных и два двухместных). Планируется, что первые 6 самолетов из состава ВВС Франции будут переданы по одному в месяц, начиная с июля 2021 года (через 6 месяцев после подписания контракта), 6 новых самолетов – к 20-му месяцу после заключения контракта, оставшиеся 6 самолетов из состава ВВС Франции – к 26-му месяцу (в начале 2023 года).

Исходя из стоимости покупки первой партии самолетов, предполагается, что приобретение 6 дополнительных истребителей обойдется в 800 млн. евро.

Первые четыре летчика ВВС Греции уже проходят подготовку на базе Мон-де-Марсан во Франции. Летчики, налет каждого из которых на самолетах "Мираж-2000" и F-16 превышает 500 часов, впоследствии станут первыми греческими инструкторами для переучивания летного состава ВВС Греции на пилотирование "Рафалей". На французской базе также проходят обучение 10 техников ВВС Греции, которые обеспечат обслуживание самолетов.