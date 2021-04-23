Фрегаты Черноморского флота оказали огневую поддержку морскому десанту на учениях в Крыму

Экипажи Черноморского и Северного флотов обеспечили высадку морской пехоты на бронетранспортерах

ПОЛИГОН ОПУК /Крым/, 22 апреля. /ТАСС/. Фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен" оказали огневую поддержку морскому десанту при высадке на побережье Крыма на межвидовых учениях ВС РФ. Об этом сообщили журналистам в четверг в Минобороны РФ.

"Огневую подготовку высадки десанта обеспечили фрегаты Черноморского флота "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен" в ходе активной фазы межвидового учения на общевойсковом полигоне Опук в Крыму. Корректировку огня корабельной артиллерии обеспечили расчеты беспилотных летательных аппаратов, запущенных с палубы фрегатов", - сказали в военном ведомстве.

Как рассказали в министерстве, в отряд кораблей огневой поддержки также вошли ракетный крейсер "Москва" и малые ракетные корабли. Патрульные катера "Раптор" и быстроходные лодки обеспечили доставку штурмовых групп морской пехоты. Безопасность прохода десантной группы отработали морские тральщики.

"Впервые в составе десантной группы и отряда непосредственной огневой поддержки вместе с моряками-черноморцами действовали экипажи катеров Каспийской флотилии - десантных проекта "Серна" и артиллерийских проекта "Шмель", - подчеркнули в военном ведомстве.

В министерстве сообщили, что экипажи Черноморского и Северного флотов обеспечили высадку морской пехоты на бронетранспортерах.

Поддержка вертолетами и малыми ракетными кораблями

Малые ракетные корабли Черноморского флота "Вышний Волочек" и "Грайворон" нанесли артиллерийский удар, поразив огневые средства противодесантной обороны на межвидовых учениях на общевойсковом полигоне Опук в Крыму. "Действуя в составе отряда огневой поддержки морской десантной группы малые ракетные корабли применили артиллерийские установки А190-01 калибром 100 мм с дальностью стрельбы свыше 20 км", - сказали в военном ведомстве.

В основе огневого поражения живой силы и бронеобъектов противодесантной обороны вместе с корабельной артиллерией действовали силы поддерживающих соединений и частей оперативно-тактической авиации. "Контроль поражения целей и корректировку огня обеспечил расчет беспилотного летательного аппарата "Орлан-10", - добавили в министерстве.

Семь звеньев вертолетов армейской авиации также задействовали для содействия высадки морского десанта в Крыму. "Для нарушения устойчивости обороны противника и содействия высадке морского десанта в интересах мотострелковых подразделений действовало семь звеньев вертолетов армейской авиации, в том числе транспортно-десантные Ми-8АМТШ "Терминатор" и ударные Ка-52 "Аллигатор", - сказали в Минобороны.

В военном ведомстве рассказали, что, согласно розыгрышу, мотострелки поддержали с воздуха морской десант действиями в составе тактических вертолетных групп.

"В составе аэромобильных сил действовали минометчики и расчеты противотанковых ракетных комплексов, подразделения, вооруженные переносными зенитными ракетными комплексами, а также авианаводчики и артиллерийские корректировщики", - перечислили в министерстве.

Удар по морским целям

Оперативно-тактическая авиация отработала уничтожение морских целей в ходе межвидовых учений в Крыму. "Две эскадрильи самолетов оперативно-тактической авиации объединения ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) и морской авиации Черноморского флота нанесли ракетно-бомбовый удар по целям, имитирующим силы десантного отряда, расположенного на удалении до 100 км", - сказали в военном ведомстве.

В министерстве рассказали, что "истребители Су-30СМ и бомбардировщики Су-24 и Су-34 выполнили полет в район целей на малой и предельно малой высоте, находясь вне зоны видимости радиолокационных станций и зенитных ракетных комплексов кораблей условного противника".

"Пуски управляемых противокорабельных ракет Х-31А истребители Су-30СМ выполнили с дальности 30 км, а бомбардировщики нанесли удар осколочно-фугасными авиационными бомбами с высоты до 600 метров", - подчеркнули в Минобороны.

В активной фазе межвидовых учений в Крыму принимают участие более 10 тыс. военнослужащих, задействовано 1,2 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе более 40 боевых кораблей и 20 судов обеспечения.

Защита корабельного десанта

Силы Черноморского флота под прикрытием Морской авиации и соединения ВВС и ПВО Южного военного округа отрабатывают защиту корабельного десантного отряда, состоящего из семи больших десантных кораблей Черноморского, Северного и Балтийского флотов, а также 15 десантных и артиллерийских катеров Каспийской флотилии, сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.

"Корабельные ударные группы (КУГ), сформированные из малых ракетных кораблей и катеров, осуществляют противокорабельную оборону десанта. Экипажи малых противолодочных кораблей в составе корабельной поисково-ударной группы (КПУГ) проводят поиск подводных лодок условного противника, осуществляя противолодочное охранение десантных кораблей. С воздуха группировку прикрывают самолеты Морской авиации и соединения ВВС и ПВО Южного военного округа", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас межфлотская группировка сил высадки морского десанта переходит морем к назначенному месту высадки морского десанта на необорудованное побережье. "Учение в акватории Черного моря проводится под руководством командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова в рамках контрольной проверки за зимний период обучения", - сообщается в пресс-релизе.