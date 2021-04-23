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Интерфакс-АВН

Разведывательный самолет британских ВВС проследил за российскими военными учениями в Крыму

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Самолет RC-135W Rivet Joint британских ВВС
Самолет RC-135W Rivet Joint британских ВВС.
Источник изображения: © Фото : Royal Air Force

Лондон. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Самолет радиоэлектронной разведки британских Королевских ВВС RC-135W в четверг совершил длительный полет вдоль морской границы Крыма, сообщили в соцсетях западные авианаблюдатели, отследившие его по сигналам транспондера.

Как сообщало Минобороны РФ, российские военные в четверг проводят межвидовые учения на полигоне "Опук" в Крыму в рамках внезапной проверки боеготовности. В учениях принимают участие подразделения общевойскового объединения, объединения ВВС и ПВО, боевые корабли и суда, воинские части береговых войск Черноморского флота, часть сил Каспийской флотилии Южного военного округа, а также подразделения Воздушно-десантных войск.

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