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ЦАМТО

В Индию прибыла пятая партия истребителей "Рафаль"

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Истребитель Dassault Rafale ВВС Индии
Истребитель Dassault Rafale ВВС Индии.
Источник изображения: defensenews.com

ЦАМТО, 22 апреля. По информации Times of India, совершив перелет с французской авиабазы "Мериньяк", 21 апреля в Индию прибыла пятая партия истребителей "Рафаль" производства компании Dassault Aviation.

Официальные лица пока не раскрывают количество прибывших самолетов, но по данным неофициальных источников, посадку совершили четыре новых "Рафаля".

На протяжении перелета истребители сопровождали многоцелевые транспорты-заправщики A-330 MRTT ВВС ОАЭ, которые производили их дозаправку в воздухе. В случае, если информация о количестве самолетов верна, общее количество прибывших в Индию истребителей возросло до 18 ед. После передачи Индии этих машин стало возможным приступить к укомплектованию второй эскадрильи самолетов "Рафаль", которая будет базироваться на авиабазе "Хасимара" в Западной Бенгалии.

Как ранее сообщал ЦАМТО, Министерство обороны Индии подписало с компанией Dassault Aviation контракт на поставку 36 истребителей "Рафаль" 23 сентября 2016 года. Общая заявленная стоимость программы составляет 7,878 млрд. евро (8,5 млрд. долл.). Из 36 самолетов, выполненных в конфигурации, соответствующей требованиям ВВС Индии, 28 машин будут поставлены в одноместной версии и 8 ед. – двухместной.

Подписанный Индией и Францией контракт предусматривал, что поставка "Рафалей" начнется в мае 2020 года, но коронавирус привел к изменениям в графике. Первые пять истребителей "Рафаль" (три одноместных и два двухместных) приземлились на авиабазе "Амбала", где размещается 17-я истребительная эскадрилья "Золотые Стрелы", 29 июля 2020 года. Официальная церемония принятия первых самолетов на вооружение ВВС Индии состоялась 10 сентября 2020 года.

Вторая партия из трех истребителей "Рафаль" прибыла на авиабазу "Джамнагар" 3 ноября 2020 года, после чего также перелетела на а/б "Амбала". Третья партия в составе трех самолетов прибыла 27 января 2021 года, четвертая – 31 марта 2021 года.

По информации представителей ВВС, после завершения формирования первой эскадрильи аналогичное количество истребителей (18 ед.) будет размещено на авиабазе "Хасимара", недалеко от границы страны с Китаем. Самолеты войдут в состав 101-й истребительной эскадрильи "Фэлконс".

По заявлению посольства Индии во Франции, поставка всех 36 самолетов будет завершена к концу 2021 года. Предполагается, что первая эскадрилья будет полностью боеготова к концу 2021 года, вторая – к 2023 году.

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Страны
Индия
Китай
ОАЭ
Франция
Продукция
Rafale
Компании
Dassault
Проекты
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