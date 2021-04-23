Турция не получит истребитель F-35

США и восемь других стран отменили сделку 2006 года по программе создания истребителей пятого поколения F-35 и подписали новое соглашение, исключающее из проекта Турцию, со ссылкой на свой анонимный источник сообщило турецкое государственное информагентство Anadolu.

Собеседник издания не стал вдаваться в подробности этого шага.

Турция была одним из основных поставщиков комплектующих для F-35, и планировала приобрести более 100 этих истребителей-бомбардировщиков. Однако после закупки Анкарой российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 решением Вашингтона в 2019 году она была исключена из проекта и подвергнута американским санкциям.

Несмотря на выдворение Турции из программы и санкции, введëнные в отношении еë оборонной промышленности в декабре прошлого года, Пентагон заявил, что по-прежнему будет зависеть от турецких подрядчиков в отношении ключевых компонентов F-35, отмечает Eadaily.

В мае 2020 года наблюдательный орган Конгресса США предупредил, что решение США исключить Турцию из программы F-35, вероятно, усугубит и без того серьëзные проблемы цепочки поставок для этих новейших боевых машин. Программа F-35 стоимостью 398 миллиардов долларов с тех пор столкнулась со многими проблемами, включая нехватку двигателей, отмечает проправительственная турецкая газета Daily Sabah.