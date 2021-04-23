Без мастеров-оружейников в армии никуда

В общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Приморье, начался третий (окружной) этап соревнований входящих в программу международных игр АрМИ-2021 «Мастер – оружейник». Конкурсы проходят на «Сергеевском» полигоне.

В состязаниях специалистов по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения помимо команды Приморской общевойсковой армии принимают участие команды со всего округа от Бурятии до Сахалина.

Конкурсанты будут соревноваться в экстремальной буксировке, поврежденной 122-мм буксируемой гаубицы с огневой позиции на ремонтную базу и в выполнении ее ремонта для приведения в рабочее состояние.

Также участники продемонстрируют свое мастерство в обнаружении неисправностей и ремонте пистолетов, автоматов, пулеметов и гранатомётов с последующим выполнением из них стрельбы по разным мишеням.