Шеф-повара ресторанов Ростова научили военных готовить индейку с яблоками

Шеф-повара ресторанов Ростова-на-Дону провели мастер-класс для коллег из Южного военного округа. Занятия по повышению кулинарного искусства прошли в рамках конкурса Армейских международных игр-2021 "Полевая кухня".

За право представлять юг России и Северный Кавказ на всероссийских соревнованиях боролись более 100 военных поваров и начальников продовольственных служб воинских частей из Черноморского флота и Каспийской флотилии, армии ВВС и ПВО, железнодорожных войск и других соединений.

Сотрудники ресторанов приготовили десять блюд национальной кухни народов России, в том числе Дона и Кубани, и поделились с коллегами основами оформления и сервировки. А конкурсанты в полевых условиях на переносных плитах приготовили: солянку мясную сборную, биточки из рыбы с запеченным взбитым белком с рисом и овощами под голландским соусом, теплую закуску - индейку с яблоками и черносливом, салат из цветной капусты с говядиной и экзотический напиток - кисель лимонный.

Начальники продовольственных служб соревновались в приготовлении рассольника "Ленинградский" и гречки с мясом.

"Рассольник "Ленинградский" появился после Октябрьской революции. Его рецептуру разработал известный кулинар и технолог Наркомата питания Николай Курбатов. Он заменил изысканные и дефицитные ингредиенты на простые продукты. Вместо льезона для подачи стали использовать сметану, куриные потрошки заменили на почки, а белые коренья на картофель и морковь. Для сытности в рассольник Курбатов добавил перловую крупу, но главная основа - соленые огурцы и рассол остались неизменными", - рассказал "РГ" один из участников конкурса.

Кроме приготовления пищи военнослужащие также соревновались в стрельбе из АК-74 и пистолета Макарова.

Теперь военным пекарям предстоит пройти последний тур конкурса - испечь в полевых пекарнях самый вкусный хлеб и булочки. По итогам соревнований будет определен победитель, который представит военный округ на всероссийских армейских играх.

Кстати

Военные повара 58-й общевойсковой армии Южного военного округа испекут к Пасхе более трех тысяч куличей для солдат и офицеров Владикавказского гарнизона.

Николай Грищенко