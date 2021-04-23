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Российская газета

"Адмирал Нахимов" после модернизации станет сильнейшим кораблем мира

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Источник изображения: Олег Ласточкин/ РИА Новости

Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" после модернизации станет самым сильным надводным кораблем в мире. Результатом реконструкции будет заметное усиление ударной мощи крейсера.

Об этом ТАСС заявил генеральный директор Северного проектно-конструкторского бюро Андрей Дьячков в связи с 75-летием СПКБ, которое отмечается 22 апреля. Он добавил, что высокий потенциал кораблей проектов 1144 и 11442 был заложен еще при проектировании. И именно это позволяет провести работы и оснастить крейсер "Адмирал Нахимов" самым современным оружием. Это делает его сильнейшим боевым кораблем.

Кстати, Андрей Дьячков накануне юбилея Северного проектно-конструкторского бюро в своей статье в журнале "Морской вестник" отметил, что за все годы существования по проектам СПКБ было построено около 500 кораблей и судов. В их числе противолодочные корабли, эскадренные миноносцы, тяжелые атомные ракетные крейсеры. Последний корабль серии из четырех крейсеров - "Петр Великий", который является флагманом Северного флота.

Что касается "Адмирала Нахимова", то это тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 1144 "Орлан". Заложен в 1983 году на Балтийском судостроительном заводе, а через три года спущен на воду.

"РГ" уже писала о том, что "Адмирал Нахимов" находится на ремонте и модернизации на Севмаше и его готовят к государственным испытаниям. Его размеры дают возможность разместить широкую номенклатуру радиоэлектронного оборудования, средств нападения и обороны.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Продукция
Адмирал Нахимов
Пётр Великий
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1144 Орлан
СФ
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