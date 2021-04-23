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В России назвали «козырь» на случай войны

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Источник изображения: Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Гиперзвуковая ракета «Циркон» выводит Военно-морской флот (ВМФ) России на совершенно новый уровень, заявил ТАСС генеральный директор Северного проектно-конструкторского бюро (ПКБ) Андрей Дьячков.

Данное оружие руководитель назвал «нашим сегодняшним козырем на очень серьезную перспективу». «Характеристики этого комплекса пока еще никто не смог превзойти», — отметил гендиректор.

Дьячков добавил, что ВМФ России «постоянно развивается, в том числе и за счет принятия на вооружение новых комплексов вооружения», что в перспективе означает, что в случае начала военных действий «боевые корабли будут иметь совершенно новые качества, нежели сегодня».

В марте ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе, сообщил, что гиперзвуковую ракету «Циркон» испытали с надводного носителя — фрегата «Адмирал Горшков» Северного флота (СФ) ВМФ России.

В феврале сообщалось, что в текущем году гиперзвуковую ракету «Циркон» планируется применить с борта атомной подводной лодки (АПЛ) К-560 «Северодвинск» проекта 885 «Ясень».


Иван Потапов

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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Северодвинск АПЛ
Циркон-С 3М22
Компании
СПКБ
Проекты
22350
885 Ясень
ГЗЛА
СФ
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