В России назвали «козырь» на случай войны

Гиперзвуковая ракета «Циркон» выводит Военно-морской флот (ВМФ) России на совершенно новый уровень, заявил ТАСС генеральный директор Северного проектно-конструкторского бюро (ПКБ) Андрей Дьячков.

Данное оружие руководитель назвал «нашим сегодняшним козырем на очень серьезную перспективу». «Характеристики этого комплекса пока еще никто не смог превзойти», — отметил гендиректор.

Дьячков добавил, что ВМФ России «постоянно развивается, в том числе и за счет принятия на вооружение новых комплексов вооружения», что в перспективе означает, что в случае начала военных действий «боевые корабли будут иметь совершенно новые качества, нежели сегодня».

В марте ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе, сообщил, что гиперзвуковую ракету «Циркон» испытали с надводного носителя — фрегата «Адмирал Горшков» Северного флота (СФ) ВМФ России.

В феврале сообщалось, что в текущем году гиперзвуковую ракету «Циркон» планируется применить с борта атомной подводной лодки (АПЛ) К-560 «Северодвинск» проекта 885 «Ясень».

Иван Потапов