Комитет сената США поддержал увеличение военной помощи для Украины

ЦАМТО, 22 апреля. Комитет по иностранным делам сената США принял двухпартийный законопроект "О партнерстве с Украиной в сфере безопасности", который увеличивает ежегодную американскую военную помощь Киеву до 300 млн. долл., включая летальное оружие.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.

"Теперь ждем быстрое принятие законопроекта Конгрессом США", – добавил она.

Как напоминает агентство, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в беседе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой пообещал Киеву активную экономическую и военную помощь.

РФ неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений, отмечает агентство.