Представители Минобороны России оценили отечественное стрелковое оружие

ЦАМТО, 22 апреля. На полигоне Государственного демонстрационно-испытательного центра ЦНИИТОЧМАШ представители Минобороны России оценили кучность стрельбы, бронепробиваемость и другие боевые и эргономические характеристики отечественного стрелкового оружия.

Были оценены пистолетные, автоматные, пулеметные, снайперские комплексы как нормального (до 9 мм), так и крупного калибра (до 12,7 мм), а также специальное бесшумное и подводное оружие, патроны к стрелковому и специальному оружию.

По итогам работы члены комиссия во главе с заместителем министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенантом Юнус-Беком Евкуровым заслушали доклады головных разработчиков российского стрелкового оружия. Одним из основных вопросов совещания стал вопрос выполнения работ по созданию снайперских комплексов самозарядного и ручного перезаряжания, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.