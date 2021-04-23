Войти
ЦАМТО

Представители Минобороны России оценили отечественное стрелковое оружие

341
0
0
Юнус-Бек Евкуров
Юнус-Бек Евкуров.
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 22 апреля. На полигоне Государственного демонстрационно-испытательного центра ЦНИИТОЧМАШ представители Минобороны России оценили кучность стрельбы, бронепробиваемость и другие боевые и эргономические характеристики отечественного стрелкового оружия.

Были оценены пистолетные, автоматные, пулеметные, снайперские комплексы как нормального (до 9 мм), так и крупного калибра (до 12,7 мм), а также специальное бесшумное и подводное оружие, патроны к стрелковому и специальному оружию.

По итогам работы члены комиссия во главе с заместителем министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенантом Юнус-Беком Евкуровым заслушали доклады головных разработчиков российского стрелкового оружия. Одним из основных вопросов совещания стал вопрос выполнения работ по созданию снайперских комплексов самозарядного и ручного перезаряжания, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ЦНИИТОЧМАШ
Похожие новости
17.04.2019
Военный эксперт рассказал об особенностях самоходки для ВДВ "Лотос"
02.08.2017
"Наше высокоточное оружие будет очень востребовано"
12.04.2017
ЦНИИточмаш адаптировал «Ратник» для Росгвардии
30.03.2015
Американские СМИ: На вооружении российской армии будут состоять роботы
23.11.2012
Концерн «Калашников»
18.08.2011
На МАКС-2011 показали новую боевую экипировку солдат
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.04 10:54
  • 2
Шойгу позитивно оценил российские учения в Крыму
  • 23.04 10:54
  • 1
Борисов: РФ выступает за активизацию ВТС с Ираком
  • 23.04 10:53
  • 1
В Британии обеспокоились «дутыми» российскими войсками под Москвой
  • 23.04 10:45
  • 3
США заподозрили Россию в атаках «направленной энергией»
  • 23.04 09:48
  • 169
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 23.04 09:03
  • 129
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 23.04 08:06
  • 2192
Как насчёт юмористического раздела?
  • 23.04 07:41
  • 11
В СВР сочли бредом американские заявления о причастности службы к атаке на SolarWinds
  • 23.04 05:39
  • 9
Разработка перспективной Государственной программы вооружений на период с 2024 по 2033 годы
  • 23.04 05:34
  • 12
Россия создала самодостаточные группировки войск на стратегических направлениях - Шойгу
  • 23.04 04:27
  • 1
США готовят удар в самый беззащитный район России
  • 23.04 02:44
  • 1
Новая российская орбитальная станция будет не постоянно обитаемой, а посещаемой - Рогозин
  • 23.04 02:17
  • 1
На учениях в Крыму отработано быстрое наращивание военной группировки - экс-командующий ЧФ РФ
  • 23.04 02:16
  • 1
Войска после учений на юге и западе России возвращают в места дислокации
  • 23.04 01:40
  • 2
Как в 17-й бригаде ВСУ подготовили к боевым действиям танки Т-64БВ и БМП-2