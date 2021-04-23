Пушки на цель наведут беспилотники

Артиллерийские подразделения армейского корпуса Балтийского флота отрабатывают задачи по уничтожению целей на максимальной дистанции при помощи беспилотных летательных аппаратов.

В Калининградской области при проведении стрельб артиллеристы БФ используют комплексы БЛА «Орлан». С их помощью ведется разведка целей и передача их координат в режиме реального времени на пункты управления огнем артиллерии.

Помимо выдачи целеуказаний расчеты беспилотников фиксируют отклонение снарядов и оперативно производят корректировку нанесения артиллерийских ударов. В результате применения «Орланов» существенно повышается точность поражения заданных объектов на максимальных дистанциях.

В рамках начавшегося летнего периода обучения общая продолжительность тренировок артиллерийских подразделений по стрельбе и управлению огнем составит более 1500 учебных часов, треть из них пройдет в темное время суток, сообщил «Военно-промышленному курьеру» начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)