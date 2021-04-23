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РИА Новости

"Известия": Россия создаст "зоны смерти" для высокоточного оружия врага

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Военный
Военный.
Источник изображения: © РИА Новости / Денис Абрамов

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Российские военные научатся создавать "зоны смерти", которые будут полностью недоступны для крылатых ракет, высокоточного оружия и беспилотников противника. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на источники в военном ведомстве.

Отмечается, что концепция таких "районов зашиты" уже принята и отрабатывается во время учений войск радиоэлектронной борьбы в некоторых военных округах. В следующем году такие маневры начнут проводить в масштабах страны.

Издание указывает, что перспективные комплексы РЭБ "Поле-21" позволяют создать помехи, которые дезориентируют иностранные системы спутниковой навигации, включая американскую GPS NAVSTAR. По мнению экспертов, создание специальных зон позволит защитить не только армейские, но и социальные и промышленные объекты.

Ранее в пресс-службе Минобороны сообщили, что в середине апреля в 49-й общевойсковой армии ЮВО впервые отработали применение комплексов "Поле-21" в системе разведывательно-ударных контуров.

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Страны
Россия
США
Проекты
GPS
БПЛА
Военные учения
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