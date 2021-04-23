В Северном ПКБ сообщили о готовности представить вариант патрульного корабля проекта 22160

Гендиректор предприятия Андрей Дьячков отметил, что этот проект привлекателен и для иностранных заказчиков

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Северное проектно-конструкторское бюро (СПКБ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию) представит вариант патрульного корабля проекта 22160. Об этом в интервью ТАСС в связи с отмечаемым 22 апреля 75-летием бюро сообщил генеральный директор предприятия Андрей Дьячков.

"Если у заказчика появится потребность в наличии дополнительного количества кораблей проекта 22160 и для них будут определены дополнительные задачи, то, соответственно, будет проведен рестайлинг проекта, он получит новые возможности", - сказал он.

Дьячков напомнил, что первые шесть кораблей серии строились в соответствии с техническим заданием, которое было выдано заказчиком - ВМФ РФ. Именно под цели и задачи, определенные им, и был выбран оптимальный состав вооружения и оборудования корабля.

В дальнейшем, если у заказчика появится потребность в дополнительном количестве кораблей проекта 22160, они получат новые возможности. "Причем сделать это будет относительно несложно, поскольку все наши корабли спроектированы как базовые платформы с открытой архитектурой и возможностью установки разных комплексов вооружения и систем", - пояснил он.

По оценке Дьячкова, "за счет этого данный проект привлекателен и для инозаказчиков, поскольку позволяет реализовать их требования применительно к установке того набора вооружения и оборудования, который они посчитают оптимальным для себя".