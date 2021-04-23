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Российская газета

Ракеты "Циркон" выведут ВМФ России на новый уровень

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Источник изображения: Минобороны РФ/РИА Новости

Принятие на вооружение гиперзвуковых ракет "Циркон" выведет Военно-морской флот России на совершенно новый уровень.

- "Циркон" - это наш сегодняшний козырь на очень серьезную перспективу, он выводит российский флот на новый уровень. Характеристики комплекса еще никто не смог превзойти, - рассказал в интервью ТАСС генеральный директор Северного ПКБ Андрей Дьячков.

Вооруженные ракетами корабли, по его словам, еще долго будут оставаться основой всех ВМС. Соответственно, преимущество получит тот, у кого будут наиболее передовые ракетные комплексы и их носители.

Северное ПКБ спроектировало фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", участвующий в испытаниях "Циркона". В частности, с борта корабля был произведен первый запуск ракеты. На испытаниях оружие показало скорость более 8 Махов и поразила цели дистанциях от 350 до 1000 километров.

- Всего было выполнено четыре пуска, все ракеты попали "в колышек", - ранее рассказал агентству источник в оборонно-промышленном комплексе. "Колышком" ракетчики называют центр мишени.

На 2021 год запланирован залповый пуск "Цирконов" с фрегата и применение ракеты с подводной лодки. Завершение испытаний намечено на конец года.


Антон Валагин

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Страны
Россия
Продукция
Циркон-С 3М22
Компании
СПКБ
Проекты
22350
ГЗЛА
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