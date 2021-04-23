На предприятии в Барроу-ин-Фернесс спущена на воду пятая АПЛ класса "Эстьют"

ЦАМТО, 22 апреля. Компания BAE Systems объявила о состоявшейся на предприятии в Барроу-ин-Фернесс церемонии спуска на воду АПЛ "Энсон" класса "Эстьют", строящейся по контракту с ВМС Великобритании.

"Энсон" является пятой АПЛ класса "Эстьют", которая строится BAE Systems для ВМС Великобритании. После спуска на воду начнется следующий этап программы ее оснащения и испытаний. Как планируется, ходовые испытания АПЛ будут проведены в следующем году.

Как сообщал ЦАМТО, выступающая основным подрядчиком программы BAE Systems должна построить для ВМС Великобритании 7 АПЛ класса "Эстьют". Головная подлодка серии, (S119) "Эстьют", была заложена 31 января 2001 года и официально передана ВМС Великобритании в ноябре 2010 года. Вторая подлодка, (S120) "Эмбуш", вошла в боевой состав ВМС 1 марта 2013 года, третья, (S121) "Артфал" (Artful), – 18 марта 2016 года. Передача ВМС Великобритании АПЛ (S122) "Одейшес" (Audacious) состоялась 11 мая 2020 года.

Закладка киля "Энсон" состоялась в октябре 2011 года. Церемония крещения была проведена в ограниченном формате 11 декабря 2020 года.

В настоящее время в стадии строительства на предприятии в Барроу-ин-Фернесс также находятся шестая ("Агамемнон") и седьмая ("Эджинкорт") подлодки серии. Как планируется, последняя подлодка класса "Эстьют" будет передана ВМС Великобритании в 2026 году.

97-метровые 7400-тонные АПЛ класса "Эстьют" являются самыми большими и мощными многоцелевыми подлодками ВМС Великобритании. Они предназначены как для действий в составе флота, так и в отрыве от основных сил и могут использоваться для выполнения задач борьбы с кораблями и подводными лодками противника, атаки наземных целей, высадки групп спецназа и сбора разведывательной информации. АПЛ обеспечат защиту новых авианосцев класса "Куин Элизабет", а также имеющихся ПЛАРБ "Вэнгард" и перспективных "Дредноут" ВМС Великобритании.