Войти
Российская газета

Иранский беспилотник снял на видео пролет над авианосцем ВМС США

322
0
0

Беспилотник КСИР снял боевую технику, базирующуюся на палубе авианосца USS Dwight D Eisenhower ВМС США.

В Сети появилось видео с атомным авианосцем USS Dwight D Eisenhower ВМС США, проходящим через Ормузский пролив в направлении Персидского залива. Сделано оно было дроном Корпуса стражей исламской революции. Судя по ролику, беспилотнику удалось весьма близко подойти к кораблю. Он снял стоящие на палубе истребители-бомбардирвщики F/A-18E/F Super Hornet, вертолеты и другую технику.

Авианосец USS Dwight D Eisenhower типа Nimitz вошел в состав ВМС США в 1977 году. В 1991 году принимал участие в операции "Буря в пустыне". С 1995 по 1997 годы проходил модернизацию.В его авиационную группу входит 90 самолетов и вертолетов.


Олег Корякин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
США
Продукция
F-18
Super Hornet
Проекты
Nimitz
Авианосец
БПЛА
Похожие новости
07.03.2017
Могут ли Китай с Россией сделать американские авианосцы бесполезными? (The National Interest, США)
27.09.2016
5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
17.03.2014
Трудности трансформации
13.04.2012
Тегеран: Иранские беспилотники-невидимки сфотографировали авианосцы США
22.02.2012
Военная перестроика Обамы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.04 10:54
  • 2
Шойгу позитивно оценил российские учения в Крыму
  • 23.04 10:54
  • 1
Борисов: РФ выступает за активизацию ВТС с Ираком
  • 23.04 10:53
  • 1
В Британии обеспокоились «дутыми» российскими войсками под Москвой
  • 23.04 10:45
  • 3
США заподозрили Россию в атаках «направленной энергией»
  • 23.04 09:48
  • 169
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 23.04 09:03
  • 129
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 23.04 08:06
  • 2192
Как насчёт юмористического раздела?
  • 23.04 07:41
  • 11
В СВР сочли бредом американские заявления о причастности службы к атаке на SolarWinds
  • 23.04 05:39
  • 9
Разработка перспективной Государственной программы вооружений на период с 2024 по 2033 годы
  • 23.04 05:34
  • 12
Россия создала самодостаточные группировки войск на стратегических направлениях - Шойгу
  • 23.04 04:27
  • 1
США готовят удар в самый беззащитный район России
  • 23.04 02:44
  • 1
Новая российская орбитальная станция будет не постоянно обитаемой, а посещаемой - Рогозин
  • 23.04 02:17
  • 1
На учениях в Крыму отработано быстрое наращивание военной группировки - экс-командующий ЧФ РФ
  • 23.04 02:16
  • 1
Войска после учений на юге и западе России возвращают в места дислокации
  • 23.04 01:40
  • 2
Как в 17-й бригаде ВСУ подготовили к боевым действиям танки Т-64БВ и БМП-2