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ТАСС

Разработчик "Адмирала Нахимова" считает, что судно станет сильнейшим после модернизации

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Атомный крейсер «Адмирал Нахимов» в процессе модернизации
Атомный крейсер «Адмирал Нахимов» в процессе модернизации.
Источник изображения: sevmash.ru

Усилится его ударная мощь, отметил гендиректор Северного проектно-конструкторского бюро Андрей Дьячков

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" после модернизации станет самым сильным надводным кораблем в мире. Об этом в интервью ТАСС в связи с отмечаемым 22 апреля 75-летием Северного проектно-конструкторского бюро (СПКБ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию) сообщил генеральный директор предприятия Андрей Дьячков.

"Высокий модернизационный потенциал этих кораблей (проектов 1144 и 11442), заложенный в них при проектировании, позволил провести определенные работы и оснастить "Адмирала Нахимова" самым современным оружием, что делает его сильнейшим боевым надводным кораблем мира", - сказал он.

По словам Дьячкова, несмотря на появление новых современных кораблей, "кораблей XXI века", тяжелые атомные ракетные крейсеры проектов 1144 и 11442, спроектированные в СПКБ, к которым относится, в частности, и "Адмирал Нахимов", по-прежнему являются визитной карточкой, своеобразным символом не только бюро, но и ВМФ России.

Крейсер находится в ремонте на "Севмаше" с 1999 года. Реальные работы на нем ведутся с 2013 года. Главный результат модернизации - заметное усиление ударной мощи крейсера.

Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" проекта 1144 "Орлан" до 1992 года имел название "Калинин". Был заложен 17 мая 1983 года на Балтийском судостроительном заводе. 25 апреля 1986 года спущен на воду. 30 декабря 1988 года вошел в боевой состав ВМФ СССР. 22 апреля 1992 года стал называться "Адмирал Нахимов".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Нахимов
Компании
ОСК
Севмаш
СПКБ
Проекты
1144 Орлан
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