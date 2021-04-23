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Интерфакс-АВН

Экипажи истребители Су-30СМ авиаполка в Забайкалье отработали навыки продолжительных полетов

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Многофункциональный истребитель Су-30СМ
Многофункциональный истребитель Су-30СМ.
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Благовещенск. 22 апреля. ИНТЕРФАКС-ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Экипажи самолетов Су-30СМ истребительного авиационного полка Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае, отработали максимально допустимые по времени и дальности полеты, сообщает пресс-служба округа.

"Полеты совершались смешанными экипажами, состоящими из опытных и молодых летчиков. Каждый экипаж провел в воздухе более 3,5 часов. Всего в ходе учебно-тренировочных полетов истребители преодолели расстояние несколько десятков тысяч километров", - говорится в сообщении.

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Продукция
Су-30
Компании
Минoбороны РФ
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