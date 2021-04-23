Войти
Известия.ru

Стратегические ракетоносцы ДВО выполнили плановые полёты

284
0
0

Стратегические ракетоносцы ДВО выполнили плановые полеты. В маневрах участвовали более 10 экипажей Ту-95МС, передает телеканал «Известия». В ходе полетов отработаны элементы техники пилотирования. За штурвалом были опытные пилоты, а также молодой состав. Особое внимание было к полетам строем в темное время суток.

Стратегические ракетоносцы ДВО выполнили плановые полеты. В маневрах участвовали более 10 экипажей Ту-95МС, передает телеканал «Известия». В ходе полетов отработаны элементы техники пилотирования. За штурвалом были опытные пилоты, а также молодой состав. Особое внимание было к полетам строем в темное время суток.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Ту-95
Похожие новости
12.08.2020
Учения с бомбардировщиками Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3 стартовали в Саратовской области
25.03.2020
Два ракетоносца Ту-95МС выполнили полет над Японским морем и Тихим океаном
15.01.2020
Какую технику получит армия России в 2020 году
11.10.2018
Взорванная планета. Почему ядерное оружие больше не испытывают
01.06.2015
Страшилки с душком
21.09.2012
Минобороны проведет модернизацию бомбардировщиков Ту-95
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.04 10:54
  • 2
Шойгу позитивно оценил российские учения в Крыму
  • 23.04 10:54
  • 1
Борисов: РФ выступает за активизацию ВТС с Ираком
  • 23.04 10:53
  • 1
В Британии обеспокоились «дутыми» российскими войсками под Москвой
  • 23.04 10:45
  • 3
США заподозрили Россию в атаках «направленной энергией»
  • 23.04 09:48
  • 169
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 23.04 09:03
  • 129
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 23.04 08:06
  • 2192
Как насчёт юмористического раздела?
  • 23.04 07:41
  • 11
В СВР сочли бредом американские заявления о причастности службы к атаке на SolarWinds
  • 23.04 05:39
  • 9
Разработка перспективной Государственной программы вооружений на период с 2024 по 2033 годы
  • 23.04 05:34
  • 12
Россия создала самодостаточные группировки войск на стратегических направлениях - Шойгу
  • 23.04 04:27
  • 1
США готовят удар в самый беззащитный район России
  • 23.04 02:44
  • 1
Новая российская орбитальная станция будет не постоянно обитаемой, а посещаемой - Рогозин
  • 23.04 02:17
  • 1
На учениях в Крыму отработано быстрое наращивание военной группировки - экс-командующий ЧФ РФ
  • 23.04 02:16
  • 1
Войска после учений на юге и западе России возвращают в места дислокации
  • 23.04 01:40
  • 2
Как в 17-й бригаде ВСУ подготовили к боевым действиям танки Т-64БВ и БМП-2