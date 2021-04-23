Стратегические ракетоносцы ДВО выполнили плановые полёты

Стратегические ракетоносцы ДВО выполнили плановые полеты. В маневрах участвовали более 10 экипажей Ту-95МС, передает телеканал «Известия». В ходе полетов отработаны элементы техники пилотирования. За штурвалом были опытные пилоты, а также молодой состав. Особое внимание было к полетам строем в темное время суток.

Стратегические ракетоносцы ДВО выполнили плановые полеты. В маневрах участвовали более 10 экипажей Ту-95МС, передает телеканал «Известия». В ходе полетов отработаны элементы техники пилотирования. За штурвалом были опытные пилоты, а также молодой состав. Особое внимание было к полетам строем в темное время суток.