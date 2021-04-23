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Интерфакс-АВН

Палата представителей США поддержала закон об ограничении продажи оружия Саудовской Аравии

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Истребитель Boeing F-15SA
Истребитель Boeing F-15SA ВВС Саудовской Аравии.
Источник изображения: theaviationist.com

Вашингтон. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Палата представителей США приняла закон, ограничивающий продажу оружия Саудовской Аравии в связи с убийством журналиста Джамаля Хашкаджи, сообщает The Hill.

"Закон о защите саудовских диссидентов 2021 года" был принят Палатой представителей 350 голосами "за" и 71 "против".

Далее законопроект поступит в сенат.

Законопроект, предложенный демократом Джерри Конноли, приостанавливает продажу и экспорт некоторых оборонных материалов в Саудовскую Аравию, если президент не сможет подтвердить, что королевство не занимается репрессиями и пытками диссидентов, а также произвольным задержанием граждан США и других национальностей.

Отмечается, что закон был разработан в ответ на убийство журналиста Washington Post Хашкаджи, который критиковал саудовское правительство.

В рассекреченном докладе разведки США, опубликованном в феврале, говорилось, что операцию, в рамках которой был убит Хашкаджи, одобрил лично наследный принц Саудовской Аравии.

В нем отмечалось, что "с 2017 года у наследного принца был абсолютный контроль над органами безопасности и разведки королевства, в связи с чем крайне маловероятно, что официальные лица Саудовской Аравии провели операцию подобного характера без согласия наследного принца".

Президент Джо Байден в ответ на публикацию доклада разведки объявил о ряде карательных мер против 76 саудовских граждан и личной охраны принца Мухаммеда ибн Салмана, но воздержался от принятия мер против самого наследного принца.

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Страны
Саудовская Аравия
США
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