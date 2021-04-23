Корабли ТОФ провели совместные стрельбы в Японском море

Две тактические группы кораблей Тихоокеанского флота, в рамках контрольной проверки за зимний период обучения, провели упражнения в Японском море.

Корабельные ударные группы (КУГ), в состав которых вошли флагман ТОФ ордена Нахимова Гвардейский ракетный крейсер «Варяг», модернизированный фрегат «Маршал Шапошников», корветы «Совершенный» и «Громкий» совместно решали комплексные задачи по уничтожению артиллерийским огнем морских воздушных и береговых целей.

В заливе Петра Великого КУГ отработали организацию противовоздушной обороны отрядов и выполнили артиллерийскую стрельбу по воздушным мишеням. При этом управление действиями сил осуществлялось с главного командного пункта соединения.

Позднее, в районе полигона на острове Желтухина, корабли успешно подавили артиллерийским огнем невидимые береговые цели, скрытые рельефом местности. Еще одна совместная стрельба проводилась по большому артиллерийскому буксируемому щиту, имитирующему надводный корабль условного противника.

Фрегат «Маршал Шапошников» и корветы поражали цели огнем новых 100-мм универсальных корабельных артиллерийских установок А-190, ГРКР «Варяг» вел огонь из 130-мм артиллерийской установки АК-130. Также для уничтожения макетов морских мин корабли применяли шестиствольные 30-мм автоматические артиллерийские установки АК-630.

7 апреля фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» в акватории Японского моря успешно уничтожил надводную цель крылатой ракетой «Калибр». Отмечается, что ракета преодолела около 100 км и поразила специальный морской щит, который имитировал корабль.