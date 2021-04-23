1-я танковая бригада ВСУ пойдет в бой на старых Т-64 без реактивной брони

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Украинская отдельная танковая бригада явно испытывает проблемы с наличием современных танков. Такой вывод можно сделать по состоявшимся недавно учениям.

На них кроме уже давно примелькавшихся Т-64БВ в пиксельном камуфляже были задействованы и Т-64Б1.

Как видно по снимкам, у них полностью отсутствует навесная динамическая защита "Контакт" или, как ее еще называют, "реактивная броня", что делает их очень уязвимыми в реальном общевойсковом бою.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Похоже, готовясь к обострению обстановки на Донбассе, командование ВСУ вынуждено покрывать недокомплект штатной техники в соединениях даже такими откровенно устаревшими боевыми машинами.

В последний раз такое было еще в 2014 году, когда в строю оказались танки, собранные со всех известных баз хранения, а также отстойников танкоремонтных заводов.

Украинская пропаганда много писала о сотнях капитально отремонтированных и модернизированных танков, однако в войсках еще осталось много таких вот раритетов.

Дмитрий Лемешко