Корабли СФ отработали противолодочные задачи в Баренцевом море

Корабельная поисково-ударная группа Северного флота (СФ) отработала серию противолодочных задач в ближней зоне Баренцева моря. Действия были осуществлены в рамках межвидового командно-штабного учения по разрешению кризисных ситуаций в Арктике, которое проходит под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова.

Экипажи малых противолодочных кораблей «Снежногорск», «Брест» и «Юнга» во взаимодействии с самолетом Ил-38 и вертолетом Ка-27ПЛ противолодочной авиации СФ осуществили поиск и слежение за подводным противником, в роли которого выступала дизель-электрическая подводная лодка Кольской флотилии разнородных сил.

Моряки отработали различные способы поиска подводной лодки с помощью бортовых гидролокационных комплексов, а также взаимодействие с летчиками противолодочной авиации. Те в свою очередь выполнили постановку барьеров из гидроакустических буёв в морских полигонах боевой подготовки флота.

Экипажи противолодочных кораблей также осуществили совместное маневрирование, уклонение от торпедной атаки и условное применение оружия по подводному противнику.

На прошлой неделе в том же составе корабельная поисково-ударная группа Кольской флотилии разнородных сил провела учение по отражению средств воздушного нападения условного противника.

20 апреля, в ходе командно-штабного учения, военные в Баренцевом море отработали условное спасение аварийного судна в Арктике.