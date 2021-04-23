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Известия.ru

Корабли СФ отработали противолодочные задачи в Баренцевом море

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Источник изображения: Фото: Минобороны РФ

Корабельная поисково-ударная группа Северного флота (СФ) отработала серию противолодочных задач в ближней зоне Баренцева моря. Действия были осуществлены в рамках межвидового командно-штабного учения по разрешению кризисных ситуаций в Арктике, которое проходит под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова.


Экипажи малых противолодочных кораблей «Снежногорск», «Брест» и «Юнга» во взаимодействии с самолетом Ил-38 и вертолетом Ка-27ПЛ противолодочной авиации СФ осуществили поиск и слежение за подводным противником, в роли которого выступала дизель-электрическая подводная лодка Кольской флотилии разнородных сил.

Моряки отработали различные способы поиска подводной лодки с помощью бортовых гидролокационных комплексов, а также взаимодействие с летчиками противолодочной авиации. Те в свою очередь выполнили постановку барьеров из гидроакустических буёв в морских полигонах боевой подготовки флота.

Экипажи противолодочных кораблей также осуществили совместное маневрирование, уклонение от торпедной атаки и условное применение оружия по подводному противнику.

На прошлой неделе в том же составе корабельная поисково-ударная группа Кольской флотилии разнородных сил провела учение по отражению средств воздушного нападения условного противника.

20 апреля, в ходе командно-штабного учения, военные в Баренцевом море отработали условное спасение аварийного судна в Арктике.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Ил-38
Ка-27ПЛ
Проекты
Арктика
Военные учения
СФ
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