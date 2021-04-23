Корабли Тихоокеанского флота провели артиллерийские стрельбы в Японском море

Владивосток. 22 апреля. ИНТЕРФАКС-ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Ракетный крейсер "Варяг", фрегат "Маршал Шапошников" и корветы Тихоокеанского флота (ТОФ) провели совместные артиллерийские стрельбы по морским, береговым и воздушным целям в Японском море, сообщила в четверг пресс-служба ТОФ.

Боевые упражнения в акватории Японского моря корабли выполняли в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.

"Корабельные ударные группы, в которые вошли флагман ТОФ, гвардейский ракетный крейсер "Варяг", модернизированный фрегат "Маршал Шапошников", корветы "Совершенный" и "Громкий" в полигонах боевой подготовки совместно решали комплексные задачи по уничтожению артиллерийским огнем морских воздушных и береговых целей", - говорится в сообщении.

В заливе Петра Великого корабельные ударные группы провели учения по организации противовоздушной обороны отрядов и выполнили артиллерийскую стрельбу по воздушным мишеням. При этом управление действиями сил осуществлялось с главного командного пункта соединения.

Позднее, в районе полигона на острове Желтухина, корабли успешно подавили артиллерийским огнем невидимые береговые цели, скрытые рельефом местности, говорится в сообщении.

Еще одна совместная стрельба проводилась по большому артиллерийскому буксируемому щиту, имитирующему надводный корабль условного противника.