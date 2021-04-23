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Известия.ru

На полигоне «Ашулук» расчеты ЗРПК «Панцирь-С» ЗВО поразили цели с марша

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Источник изображения: Фото: Минобороны РФ

Боевые расчеты зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С» Ленинградского объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа (ЗВО) в Астраханской области на полигоне «Ашулук» провели боевые стрельбы в движении.


Огонь по наземным целям, имитирующим бронетехнику и живую силу условного противника велся из 30-мм зенитных автоматов 2А38М со скорострельностью 5 тыс. выстрелов в минуту, а по воздушным беспилотным мишеням, летящим на малых высотах — зенитными управляемыми ракетами с радиокомандным наведением и инфракрасным слежением. При этом скорость движения боевых машин на марше составляла до 10 км/ч.

Стрельбы прошли в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.

Ранее, 8 апреля, боевые расчеты самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов ЗРПК «Панцирь-С» нанесли удар по легкобронированной технике условного противника во время учений на полигоне «Ашулук» в Астраханской области. В Минобороне России уточнили, что после марша по пересеченной местности экипажи заняли расчетные позиции и приступили к выполнению задач.

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Страны
Россия
Продукция
2А38
2А38М
96К6 Панцирь-С1
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
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